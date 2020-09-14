Aydın Kuşadası'nda 50 m² daire icradan satılıktır

T.C.

KUŞADASI

İCRA DAİRESİ

2019/598 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi, 743 Ada, 1 Parsel, A Blok, Zemin Kat, Bağ. Böl. No:9 Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi, Milli Park Caddesi üzerinde yer alan 743 ada 1 parsel içerinde kurulu olan Park Özgür Konutları Sitesi?de A Blok (Zemin+3 Katlı binanın) Zemin katında 9 numaralı mesken niteliğindeki bağımsız bölümdür. Parsel üzerindeki yapının tamamlanmış iskan edilir durumda olduğu ve çevre düzenlerinin tamamlandığı görülmüştür. Site içerisinde bahçe düzeni vardır. Site içi yürüyüş yolları traverten taş ile kaplıdır. Siteiçerisinde açık yüzme havuzu vardır. Kıymet takdirine konu olan taşınmazın bulunduğu binanın ana giriş kapısı camlı alüminyum doğramadan yapılmıştır.9 no?lu bağımsız bölümün giriş kapısı çelik kapıdır. Balkon korkulukları alüminyum doğramadır. Tüm zemin kaplamaları seramiktir. Duvarlarda alçı sıva üstüne plastik boya vardır. Tavanlarda kartonpiyer ve salon tavanında da asma tavan vardır. İç kapılar pres kapı, mutfak dolapları ise hazır mutfaktır. Banyo duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Bağımsız bölüm izolasyon sorunlarından dolayı aşırı suya mağruz kalmış ve içerisindeki ahşap doğramalar, iç kapı ve mutfak dolapları hasar almış, duvarlar rutubetlenmiştir. Dış kapı ve pencereler ise pvc doğramadan yapılmıştır. Taşınmaz her türlü alt ve üst yapı imkanlarından faydalanır durumdadır. Toplu taşıma araçlarının geçtiği Milli Park Caddesi üzerinde, Milli Parklar bölgesine yaklaşık 1 km ve denize170 m mesafededir. Toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 50,00 m2 dir.

Adresi: Güzelçamlı Mahallesi, Millipark Caddesi, Park Özgür Konuları Sitesi Kuşadası / AYDIN Yüzölçümü: 4.083,73 m2

Arsa Payı: 15/750

İmar Durumu: Blok Nizam, 4 Kat H:12,50 + Blok Nizam, 2 Kat H:6,50 Kitle Yerleşimi Konutlu

Kıymeti: 175.000,00 TL

KDV Oranı: %1(satış tarihi itibariyle kanunda yapılacak yasal düzenlemeler olması halinde satış tarihi itibariyle yürürlükte olan oran üzerinden KDV alınacaktır)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü: 10/11/2020 günü 10:20-10:25 arası

2. Satış Günü: 07/12/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri: Camikebir Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:5/101-102 (Kuşadası Belediyesi Fenişleri yanı)

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi (Kuşadası İcra Müdürlüğünün Vakıflar Bankası T.A.O. bulunan-Iban No: TR600001500158007305277606-(Kuşadası Vergi Dairesi- 5980802394) numaralı hesabımıza TC kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar bir bankanın "şartsız kesin ve süresiz" teminat mektubu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların Müdürlüğümüzde bulunan pos cihazından satıştan önce yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 s. Kan. 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127. MAD GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan(mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/598 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/08/2020