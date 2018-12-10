Antalya/Alanya'da 3+1 daire icradan satılıktır

T.C.

ALANYA

1. İCRA DAİRESİ

2018/2416 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, Cikcilli Mahallesi,Topalaklı Mevkii, 590 ada (1) numaralı parselde kayıtlı 463,57 M² alanlı Arsa vasıflı taşınmazdaki binanın 2. katta 119/2218 arsa paylı (6) Numaralı MESKEN olup Borçlu adına Tam hisse kayıtlıdır. Yukarıda tapu bilgileri belirtilen 590 ada (1) numaralı parselin;Kuzeyi 3 numaralı Parsel, Doğusu 3 numaralı Parsel ve Yol,Güneyi 169 ada 11 ve 12 numaralı Parsel, Batısı Yol (112.Sok.) ile çevrilidir. Parsel Pafta ve çaplı krokisine aynen uymaktadır.

ADRESİ :Cikcilli Mah. 107. Sok. Mısırlıoğlu Ap. No:9/5-Alanya

İMAR DURUMU :Parsel; 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planına göre; Blok nizam 6 kat konut yapımına imarlı olup yerinde yapılaşma tamamlanmış kat irtifakı kuruludur.Yola Mesafesi= 1,50 Mt. İnşaat Cephesi= 17,00 Mt.İ nşaat Derinliği= 36,20 Mt. Komşuya Mesafesi= 1,50 Mt. Saçak Seviyesi= 19,00 Mt. Kat Adedi= 6 kat

HALİHAZIR DURUMU :Parsel düz konumda olup üzerinde MISIRLIOĞLU AP. İsimli Bod.+5 katlı bina bulunmaktadır. Bodrum katı Depo-Müştemilat-Zemin kat Batı yarısı İşyeri ,Zemin kat Doğu yarısı ve üst katların tamamı Mesken niteliğindedir. Bina üzeri Çatı,Dışı Batı Cephe Btb kaplama,Diğer cepheler Akrilik boyalı, Asansörlü (1 kişilik) ,Merdiveni mermer kaplama,(asansör etrafında dönen 2 sahanlıklı) Binanın Çevre tanzimi yoktur. Her bir normal katında 4?er mesken bulunmaktadır.Söz konusu (6) numaralı Mesken binanın 2. katında (üzerinde 2 kat var) yer alıp Güney ve Batı olmak üzere 2 cephelidir. Mesken giriş kapısı Çelik kapıdır.(5 iç kapı numaralı) Söz konusu mesken 3 oda 1 salon (Ayrı Mutfak) (Ayrı Wc) (2 ad.Banyo) ve müştemilatlarından oluşup (103,-M2 kapalı Kullanım) Toplam 120 M² kapalı alanlı?dır. Meskenin 2 adet balkonu bulunup toplam 14,28 M2 alanlıdır. Balkonlar parapet üzeri 1 sıra yatay Demir korkulukludur. Tüm Taban seramik kaplama, İç kapılar Panel kapı,Dış doğramalar Pvc-ısıcamlıdır. İç Duvarlar Plastik badana ve Alçı kartonpiyerlidir. Bina tahminen 17-18 yıllık yıpranmalıdır.Parselde Elektrik,Su,Alt yapı, Ptt,Ulaşım ve Belediye hizmetleri vs. Mevcut olup Hakim manzara,Gürültü ve hava kirliliği yoktur.Parselin tahminen (Kuş uçuşu)90 Mt. Kuzey-Doğusunda Kaptanoğlu Cad.,110 Mt. Kuzey-Doğusunda Sağlık Ocağı, 130 Mt. Güney-Doğusunda Durak Camii, 220 Mt. Güney-Doğusunda Hacıbaba Cad. (Oba yolu), 565 Mt. Güney-Batısında Nebahat Şifa Anadolu İ. H. Lisesi, 1200 Mt. Güney-Batısında Deniz bulunup parsel deniz seviyesinden Ort. 40 Mt. Yüksek konumdadır.



Adresi : Cikcilli Mah.107. Sok. Mısırlıoğlu Ap. No:9/5 Alanya / ANTALYA



Yüzölçümü : 463,57 m2



Arsa Payı : 119/2218



İmar Durumu : Parsel; 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planına göre; Blok nizam 6 kat konut yapımına imarlı olup yerinde yapılaşma tamamlanmış kat irtifakı kuruludur.



Kıymeti : 250.000,00 TL



KDV Oranı : %1



Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir



1. Satış Günü : 05/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası



2. Satış Günü : 05/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası



Satış Yeri : Alanya Adliyesi B Blok Alanya 1. İcra Dairesi Önü Alanya/Antalya

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.



2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.

Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)



3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.



4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.



5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.



6- İİK.'nın 127.maddesi gereğince tapuda adresi bulunmayan ve Adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da gazetedeki satış ilanın tebligat yerine kaim olmasına

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2416 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/11/2018