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BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Eryaman'da 306 adet kamu konutu Kale Emlak tarafından ihaleyle satılacaktır

BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01169833
Şehir : Ankara / Etimesgut
Semt-Mahalle : ERYAMAN MAH. / ERYAMANEVLERİ
Yayınlandığı Gazeteler
24 SAAT 10.06.2020
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara ili Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde bulunan 306 adet kamu konutunun ihaleyle satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.06.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kale Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9 Defterdarlık Hizmet Binası Çankaya/ANKARA (Zemin Kat İhale Salonu)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE, ETİMESGUT İLÇESİNDE SATIŞA SUNULACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Bağımsız Bölüm
Niteliği		 Blok Numarası Bulunduğu
Kat		 Bağımsız
Bölüm No		 Daire Tipi Proje Alanı Tahmini Bedel
(TL)		 Geçici Teminat
Bedeli (TL)		 İhale Tarihi İhale Saati
1 6030102091 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 22.06.2020 9:00
2 6030102056 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 22.06.2020 9:10
3 6030102120 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 22.06.2020 9:20
4 6030102119 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 22.06.2020 9:30
5 6030102118 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 22.06.2020 9:40
6 6030102117 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 22.06.2020 9:50
7 6030102092 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.06.2020 10:00
8 6030102093 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.06.2020 10:10
9 6030102116 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.06.2020 10:20
10 6030102094 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.06.2020 10:30
11 6030102095 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 10:40
12 6030102096 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 10:50
13 6030102097 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 11:00
14 6030102098 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 11:10
15 6030102099 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 11:20
16 6030102100 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 13:30
17 6030102101 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 13:40
18 6030102102 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 13:50
19 6030102103 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :9 19 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 14:00
20 6030102104 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :9 20 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 14:10
21 6030102105 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :10 21 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 14:20
22 6030102106 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :10 22 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 14:30
23 6030102107 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :11 23 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 14:40
24 6030102108 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :11 24 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 14:50
25 6030102109 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :12 25 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 15:00
26 6030102110 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :12 26 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 15:10
27 6030102111 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :13 27 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 15:20
28 6030102112 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :13 28 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 22.06.2020 15:30
29 6030102113 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :14 29 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 15:40
30 6030102114 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 1 Kat :14 30 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.06.2020 15:50
31 6030102124 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 2 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 9:00
32 6030102075 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 23.06.2020 9:10
33 6030102063 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 23.06.2020 9:20
34 6030102076 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 23.06.2020 9:30
35 6030102077 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 23.06.2020 9:40
36 6030102078 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 23.06.2020 9:50
37 6030102079 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 23.06.2020 10:00
38 6030102080 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 10:10
39 6030102123 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 10:20
40 6030102081 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 10:30
41 6030102062 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 10:40
42 6030102082 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 10:50
43 6030102061 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 11:00
44 6030102083 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 11:10
45 6030102060 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 11:20
46 6030102059 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 13:30
47 6030102058 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 13:40
48 6030102057 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 13:50
49 6030102084 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.06.2020 14:00
50 6030102085 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 14:10
51 6030102086 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 3 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 14:20
52 6030102122 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 23.06.2020 14:30
53 6030102074 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 23.06.2020 14:40
54 6030102087 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 23.06.2020 14:50
55 6030102088 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 23.06.2020 15:00
56 6030102055 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 23.06.2020 15:10
57 6030102089 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 23.06.2020 15:20
58 6030102054 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 15:30
59 6030102053 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 15:40
60 6030102073 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 23.06.2020 15:50
61 6030102072 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 9:00
62 6030102071 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 9:10
63 6030102070 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 9:20
64 6030102069 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 9:30
65 6030102090 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 9:40
66 6030102068 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 9:50
67 6030102067 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 10:00
68 6030102064 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 10:10
69 6030102065 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 10:20
70 6030102066 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 10:30
71 6030102121 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 4 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 10:40
72 6030102115 Ankara Etimesgut Eryaman 17539 1 6.400,00 m² 100/12000 Mesken 5 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 10:50
73 6030102195 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 4 Kat :11 24 3+1 101 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 24.06.2020 11:00
74 6030102154 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 11:10
75 6030102155 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 11:20
76 6030102134 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 13:30
77 6030102147 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 24.06.2020 13:40
78 6030102148 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 24.06.2020 13:50
79 6030102197 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 4 Kat :13 28 3+1 101 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 24.06.2020 14:00
80 6030102196 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 4 Kat :12 26 3+1 101 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 24.06.2020 14:10
81 6030102172 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 14:20
82 6030102171 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 14:30
83 6030102170 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 14:40
84 6030102168 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 14:50
85 6030102151 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 15:00
86 6030102152 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 15:10
87 6030102153 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 15:20
88 6030102185 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 24.06.2020 15:30
89 6030102156 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 15:40
90 6030102135 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 15:50
91 6030102157 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.06.2020 16:00
92 6030102184 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 25.06.2020 9:00
93 6030102183 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 25.06.2020 9:10
94 6030102182 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 25.06.2020 9:20
95 6030102181 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 2 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 25.06.2020 9:30
96 6030102174 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 25.06.2020 9:40
97 6030102136 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 25.06.2020 9:50
98 6030102175 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 25.06.2020 10:00
99 6030102176 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 25.06.2020 10:10
100 6030102137 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 25.06.2020 10:20
101 6030102177 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 25.06.2020 10:30
102 6030102178 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 10:40
103 6030102138 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 10:50
104 6030102139 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 11:00
105 6030102140 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 11:10
106 6030102141 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 11:20
107 6030102142 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 13:30
108 6030102143 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 13:40
109 6030102179 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 13:50
110 6030102180 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 14:00
111 6030102144 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 14:10
112 6030102146 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 14:20
113 6030102145 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 25.06.2020 14:30
114 6030102150 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 14:40
115 6030102149 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 1 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 14:50
116 6030102187 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 25.06.2020 15:00
117 6030102188 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 25.06.2020 15:10
118 6030102189 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 25.06.2020 15:20
119 6030102173 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 25.06.2020 15:30
120 6030102190 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 25.06.2020 15:40
121 6030102191 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 15:50
122 6030102165 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 25.06.2020 16:00
123 6030102166 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 26.06.2020 9:00
124 6030102167 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 26.06.2020 9:10
125 6030102163 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 9:20
126 6030102192 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 9:30
127 6030102164 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 9:40
128 6030102162 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 9:50
129 6030102161 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 10:00
130 6030102160 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 10:10
131 6030102169 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 10:20
132 6030102133 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 10:30
133 6030102132 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :9 19 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 10:40
134 6030102131 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :9 20 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 10:50
135 6030102130 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :10 21 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 11:00
136 6030102129 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :10 22 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 11:10
137 6030102193 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :11 23 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 11:20
138 6030102128 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :11 24 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 13:30
139 6030102194 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :12 25 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 13:40
140 6030102127 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :12 26 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 13:50
141 6030102126 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :13 27 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 14:00
142 6030102125 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :13 28 3+1 100 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 26.06.2020 14:10
143 6030102159 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :14 29 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 14:20
144 6030102158 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 Kat :14 30 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 26.06.2020 14:30
145 6030102186 Ankara Etimesgut Eryaman 17540 1 5.928,00 m² 100/10000 Mesken 3 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 26.06.2020 14:40
146 6030103801 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 ZEMİN 3 3+1 120 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 26.06.2020 14:50
147 6030103802 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :1 7 3+1 120 m² 235.000,00 TL 23.500,00 TL 26.06.2020 15:00
148 6030103803 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :2 11 3+1 120 m² 245.000,00 TL 24.500,00 TL 26.06.2020 15:10
149 6030103804 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :3 15 3+1 120 m² 245.000,00 TL 24.500,00 TL 26.06.2020 15:20
150 6030103805 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :4 19 3+1 120 m² 250.000,00 TL 25.000,00 TL 26.06.2020 15:30
151 6030103806 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :5 23 3+1 120 m² 250.000,00 TL 25.000,00 TL 26.06.2020 15:40
152 6030103807 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :6 27 3+1 120 m² 255.000,0 TL 25.500,00 TL 26.06.2020 15:50
153 6030103808 Ankara Etimesgut Topçu 45019 1 65.151,00 m² 1330/1433320 Mesken A-36 Kat :7 31 3+1 120 m² 255.000,00 TL 25.500,00 TL 26.06.2020 16:00
154 6030102036 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 3 Kat :3 8 3+1 101 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 20.07.2020 9:00
155 6030102035 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 3 Kat :1 3 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 20.07.2020 9:10
156 6030102028 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat : 9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 20.07.2020 9:20
157 6030102027 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat : 9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 20.07.2020 9:30
158 6030102026 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 9:40
159 6030102025 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 9:50
160 6030102049 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat : 7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 10:00
161 6030102024 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat : 7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 10:10
162 6030102023 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 10:20
163 6030102022 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 10:30
164 6030102021 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 10:40
165 6030102020 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 10:50
166 6030102019 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 20.07.2020 11:00
167 6030102018 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 20.07.2020 11:10
168 6030102017 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 20.07.2020 11:20
169 6030102016 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 20.07.2020 13:30
170 6030102048 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 20.07.2020 13:40
171 6030102015 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 20.07.2020 13:50
172 6030102014 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 20.07.2020 14:00
173 6030102013 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 20.07.2020 14:10
174 6030102012 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 20.07.2020 14:20
175 6030102011 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 2 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 20.07.2020 14:30
176 6030102010 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 20.07.2020 14:40
177 6030102009 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 20.07.2020 14:50
178 6030102047 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 15:00
179 6030102008 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 15:10
180 6030102007 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 15:20
181 6030102046 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 15:30
182 6030102006 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 15:40
183 6030102045 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 20.07.2020 15:50
184 6030102005 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 21.07.2020 9:00
185 6030102004 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 21.07.2020 9:10
186 6030102003 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 21.07.2020 9:20
187 6030102002 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 21.07.2020 9:30
188 6030102044 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 21.07.2020 9:40
189 6030102043 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 21.07.2020 9:50
190 6030102042 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 21.07.2020 10:00
191 6030102041 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 21.07.2020 10:10
192 6030102040 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 21.07.2020 10:20
193 6030102001 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 21.07.2020 10:30
194 6030102039 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 21.07.2020 10:40
195 6030102038 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 1 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 21.07.2020 10:50
196 6030102050 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 ZEMİN 1 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 21.07.2020 11:00
197 6030102051 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 ZEMİN 2 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 21.07.2020 11:10
198 6030102029 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :1 3 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 21.07.2020 11:20
199 6030102052 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :1 4 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 21.07.2020 13:30
200 6030102030 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :2 5 3+1 101 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 21.07.2020 13:40
201 6030102031 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :2 6 3+1 101 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 21.07.2020 13:50
202 6030102032 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :3 7 3+1 101 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 21.07.2020 14:00
203 6030102033 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :3 8 3+1 101 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 21.07.2020 14:10
204 6030102034 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :4 9 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 21.07.2020 14:20
205 6030102037 Ankara Etimesgut Eryaman 17538 1 6.921,00 m² 100 / 8.672 Mesken 6 Kat :4 10 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 21.07.2020 14:30
206 6030103809 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 7 Kat :1 3 3+1 108 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 21.07.2020 14:40
207 6030103810 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 7 Kat :2 5 3+1 108 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 21.07.2020 14:50
208 6030103811 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 7 Kat :4 9 3+1 108 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 21.07.2020 15:00
209 6030103812 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 7 Kat :4 10 3+1 108 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 21.07.2020 15:10
210 6030103813 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 9 Kat :1 4 3+1 108 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 21.07.2020 15:20
211 6030103814 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 9 Kat :3 7 3+1 108 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 21.07.2020 15:30
212 6030103818 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 10 Kat :1 3 3+1 108 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 21.07.2020 15:40
213 6030103819 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 10 Kat :2 5 3+1 108 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 21.07.2020 15:50
214 6030103815 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 10 Kat :3 7 3+1 108 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 22.07.2020 9:00
215 6030103816 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 12 Kat :1 4 3+1 108 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 22.07.2020 9:10
216 6030103817 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 12 Kat :2 6 3+1 108 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 22.07.2020 9:20
217 603103820 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 12 Kat :3 7 3+1 108 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 22.07.2020 9:30
218 6030103821 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 12 Kat :3 8 3+1 108 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 22.07.2020 9:40
219 6030103822 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 12 Kat :4 9 3+1 108 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 22.07.2020 9:50
220 6030103823 Ankara Etimesgut Eryaman 17313 1 12.753,00 m² 100/9928 Mesken 12 Kat :4 10 3+1 108 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 22.07.2020 10:00
221 6030102556 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 1 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.07.2020 10:10
222 6030102557 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 1 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.07.2020 10:20
223 6030102542 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 22.07.2020 10:30
224 6030102561 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 22.07.2020 10:40
225 6030102563 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 22.07.2020 10:50
226 6030102559 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 22.07.2020 11:00
227 6030102558 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 22.07.2020 11:10
228 6030102562 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000,00 TL 20.000,00 TL 22.07.2020 11:20
229 6030102560 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat : 3 7 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.07.2020 13:30
230 6030102543 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat : 3 8 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.07.2020 13:40
231 6030102544 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.07.2020 13:50
232 6030102545 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.07.2020 14:00
233 6030102548 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.07.2020 14:10
234 6030102549 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.07.2020 14:20
235 6030102550 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.07.2020 14:30
236 6030102551 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.07.2020 14:40
237 6030102552 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.07.2020 14:50
238 6030102553 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.07.2020 15:00
239 6030102554 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.07.2020 15:10
240 6030102555 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 22.07.2020 15:20
241 6030102546 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.07.2020 15:30
242 603102547 Ankara Etimesgut Eryaman 17547 2 5.848,00 m² 100/6410 Mesken 2 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 22.07.2020 15:40
243 6030102570 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 2 Kat :1 3 3+1 102 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 22.07.2020 15:50
244 6030102579 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 2 Kat :1 4 3+1 102 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 22.07.2020 16:00
245 6030102581 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 2 Kat :2 6 3+1 102 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 23.07.2020 9:00
246 6030102580 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 2 Kat :3 8 3+1 102 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 23.07.2020 9:10
247 6030102583 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 ZEMİN 1 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 23.07.2020 9:20
248 6030103906 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 ZEMİN 2 3+1 100 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 23.07.2020 9:30
249 6030102567 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :1 3 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 23.07.2020 9:40
250 6030102571 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :1 4 3+1 100 m² 195.000,00 TL 19.500,00 TL 23.07.2020 9:50
251 6030103907 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :2 5 3+1 100 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 23.07.2020 10:00
252 6030102565 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :2 6 3+1 100 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 23.07.2020 10:10
253 6030103908 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :3 7 3+1 100 m² 210.000,00 tL 21.000,00 TL 23.07.2020 10:20
254 6030102564 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :3 8 3+1 100 m² 210.000,00 tL 21.000,00 TL 23.07.2020 10:30
255 6030102582 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :4 9 3+1 100 m² 210.000,00 tL 21.000,00 TL 23.07.2020 10:40
256 6030103910 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :4 10 3+1 100 m² 210.000,00 tL 21.000,00 TL 23.07.2020 10:50
257 6030102584 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :5 11 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.07.2020 11:00
258 6030102569 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :5 12 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.07.2020 11:10
259 630102576 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :6 13 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.07.2020 11:20
260 6030102568 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :6 14 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.07.2020 13:30
261 6030102577 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :7 15 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.07.2020 13:40
262 6030102575 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :7 16 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.07.2020 13:50
263 6030103909 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :8 17 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.07.2020 14:00
264 6030102574 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :8 18 3+1 100 m² 220.000,00 TL 22.000,00 TL 23.07.2020 14:10
265 6030103911 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :9 19 3+1 100 m² 210.000,00 tL 21.000,00 TL 23.07.2020 14:20
266 603102566 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 4 Kat :9 20 3+1 100 m² 210.000,00 tL 21.000,00 TL 23.07.2020 14:30
267 6030102578 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 7 Kat :1 3 3+1 102 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 23.07.2020 14:40
268 6030102572 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 7 Kat :1 4 3+1 102 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 23.07.2020 14:50
269 6030102573 Ankara Etimesgut Eryaman 17555 1 6.258,00 m² 100/8440 Mesken 7 Kat :3 8 3+1 102 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 23.07.2020 15:00
270 6030102464 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 ZEMİN 1 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 23.07.2020 15:10
271 6030102469 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 ZEMİN 2 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 23.07.2020 15:20
272 6030102466 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :1 3 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 23.07.2020 15:30
273 6030102451 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :1 4 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 23.07.2020 15:40
274 6030102470 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :2 5 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 23.07.2020 15:50
275 6030102471 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :2 6 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 23.07.2020 16:00
276 6030102455 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :3 7 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 24.07.2020 9:00
277 6030102472 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :3 8 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 24.07.2020 9:10
278 6030102450 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :4 9 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 24.07.2020 9:20
279 6030102473 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 2 Kat :4 10 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 24.07.2020 9:30
280 6030102452 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 ZEMİN 1 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 24.07.2020 9:40
281 6030102460 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 ZEMİN 2 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 24.07.2020 9:50
282 6030102482 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :1 3 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 24.07.2020 10:00
283 6030102456 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :1 4 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 24.07.2020 10:10
284 6030102483 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :2 5 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 24.07.2020 10:20
285 6030102448 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :2 6 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 24.07.2020 10:30
286 6030102484 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :3 7 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 24.07.2020 10:40
287 6030102467 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :3 8 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 24.07.2020 10:50
288 6030102468 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :4 9 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 24.07.2020 11:00
289 6030102461 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 4 Kat :4 10 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 24.07.2020 11:10
290 6030102449 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 ZEMİN 1 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 24.07.2020 11:20
291 6030102453 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 ZEMİN 2 3+1 101 m² 175.000,00 TL 17.500,00 TL 24.07.2020 13:30
292 6030102465 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :1 3 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 24.07.2020 13:40
293 6030102454 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :1 4 3+1 101 m² 190.000,00 TL 19.000,00 TL 24.07.2020 13:50
294 6030102474 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :2 5 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 24.07.2020 14:00
295 6030102475 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :2 6 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 24.07.2020 14:10
296 6030102476 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :3 7 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 24.07.2020 14:20
297 6030102457 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :3 8 3+1 101 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 24.07.2020 14:30
298 6030102458 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :4 9 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 24.07.2020 14:40
299 6030102459 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 6 Kat :4 10 3+1 101 m² 185.000,00 TL 18.500,00 TL 24.07.2020 14:50
300 6030102462 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 7 Kat :2 6 3+1 102 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 24.07.2020 15:00
301 6030102463 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 8 Kat :2 5 3+1 102 m² 200.000.00 TL 20.000,00 TL 24.07.2020 15:10
302 6030102477 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 8 Kat :3 7 3+1 102 m² 210.000,00 TL 21.000,00 TL 24.07.2020 15:20
303 6030102479 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 8 Kat :5 11 3+1 102 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 24.07.2020 15:30
304 6030102480 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 8 Kat :6 13 3+1 102 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 24.07.2020 15:40
305 6030102481 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 8 Kat :7 15 3+1 102 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 24.07.2020 15:50
306 6030102478 Ankara Etimesgut Eryaman 17544 1 7.428,00 m² 100/8896 Mesken 8 Kat :8 17 3+1 102 m² 225.000,00 TL 22.500,00 TL 24.07.2020 16:00

Ankara İli, Etimesgut İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Kale Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9 Defterdarlık Hizmet Binası Çankaya/ANKARA (Zemin Kat İhale Salonu) adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.
1-İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir), Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

3-(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4- 12/05/2020 tarihi itibariyle 6, 7, 19, 29, 38, 80, 85, 87, 89, 90, 93, 95, 98, 103, 107, 110, 124, 141, 153, 182, 185, 201, 205, 219, 223, 231, 237, 245, 249, 257, 270, 271, 279, 280, 283, 287, 292, 293, 304, 306 ıncı sırada belirtilen bağımsız bölümler için ilgili kurumlarınca ön alım hakkına sahip kişiler bildirilmemiş, diğer bağımsız bölümler için bildirilmiş olup, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.
5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğü Etimesgut Servisinde görülebilir.
6- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."
Adres: Mithatpaşa Cad. No: 9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) İLAN OLUNUR.

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