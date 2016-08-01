Ankara Batıkent'te 4+1 dubleks daire icradan satılıktır

T.C. ANKARA 11. İCRA DAİRESİ



2018/10182 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İlkyerleşim Mahallesinde kain;15388 ada, 1 parseli teşkil eden 9 nolu dubleks konut; İlkyerleşim Mahallesinde, Celal Atik Parkı, Yahya Çavuş İlkokulu, Barış Çarşısına yakın konumdadır. Konut betonarme, bitişik nizamlı ve müstakil konut binası olarak yapılıdır. Fiili durum itibariyle; zemin kat, 1. kat ile çatı arası katlı olarak yapılı olup; zemin katta; antre, wc, mutfak, salon mahalleri bulunmakta, 1. katta; merdiven holü, 3 oda, banyo ile 2 balkon mahalleri bulunmakta, çatı arası katında; genişçe merdiven holü ile 1 oda mahalleri bulunmaktadır. Konutun çatı arası katına ahşap basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Konutun 7 m² yüzölçümlü iki balkonu bulunmakta olup, balkonlar dahil net/faydalı alan toplamı 106 m² olarak ölçülmüştür. Konut kat kaloriferi kombi ile ısınmakta olup, elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, otobüs vs. gibi hizmetlerden faydalanmaktadır. Konut normal malzeme ve işçilikle yapılı, 21-30 yaş grubunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan yapı sınıfı olarak 3/B yapı grubuna girmekte olup, belediye hizmetlerinden yararlanmakta, çevresinin yol, banket, yeşil alan gibi alt yapı hizmetleri yapılmış, şehir ve iş merkezlerine giden cadde ulaşım ağı üzerinde yer almaktadır.



Adresi: Batıkent - İlkyerleşim Mah. 1971. Cad. 1965. Sok. No:36 (9 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Konut) Yenimahalle-Ankara

Yüzölçümü :2.144 m2

Arsa Payı :1/13

İmar Durumu :Belediyenin tüm imar hizmetlerinden faydalanır.

Kıymeti :325.000,00 TL

KDV Oranı :KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler :Dosyasında mevcuttur.

1. Satış Günü :10/04/2019 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü :15/05/2019 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri: 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA



Satış şartları :



1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden

ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10182 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekmekte olup, iş bu ilan İcra ve İflas Kanunu'nun 127. Maddesi gereğince tebligat yapılamayan tüm ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.12/01/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.