Akyurt/Yıldırım Mahallesi'nde 4+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.

AKYURT

İCRA DAİRESİ

2018/29 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli,Akyurt ilçesi,Yıldırım Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 66 ada 7 parsel sayılı mesken vasıflı,63/580 arsa paylı 1.kat 1 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa çıkarılmış olup,Şehit Tezcan Özdemir Caddesi ile Karaçam sokağın kesiştiği kavşakta yer almaktadır. Bağımsız bölüm Yıldırım mahallesi Şehit Tezcan Özdemir Caddesi ,Selen Apartmanı 19/1 Akyurt adresinde bulunmaktadır.Ana taşınmaz zemin+3 normal kattan oluşmakta olup,Bağımsız bölüm 4 oda 1 salon mutfak banyo tuvalet antre hol ve 2 balkondan oluşmaktadır. Duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalı,ıslak mekanları seramik kaplı, salon ve oda zeminleri laminant parke kaplı, dış kapısı çelik, iç kapıları panel kapılıdır. Pencereleri ahşap görünümlü PVC doğramalı ve ısıcamlıdır. Banyoya duşa kabin, tavanlara kartonpiyer yapılmıştır.135,45m² Net kullanım alanına sahip olup, tüm altyapı hizmetlerinden yararlanır vaziyettedir. Gayrimenkulün geniş evsafı müdürlüğümüz dosyasındadır.

Adresi :Yıldırım mahallesi Şehit Tezcan Özdemir Caddesi ,Selen Apartmanı 19/1 Akyurt/ANKARA

Yüzölçümü : 580,00 m2

Arsa Payı : 63/580

İmar Durumu :1/1000ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam zemin+3 katlı Konut alanında kaldığı Taks=0,40,Kaks=1,60

Kıymeti : 200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Kaydı Gibidir. Dosyasında Mevcut.

1. Satış Günü : 31/01/2019 günü 10:45 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 28/02/2019 günü 10:45 - 10:50 arası

Satış Yeri : Akyurt Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Nikah Salonu - . AKYURT / ANKARA

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2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İli,Akyurt ilçesi,Yıldırım Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 66 ada 7 parsel sayılı mesken vasıflı,63/580 arsa paylı 1.kat 2 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa çıkarılmış olup,Şehit Tezcan Özdemir Caddesi ile Karaçam sokağın kesiştiği kavşakta yer almaktadır. Bağımsız bölüm Yıldırım mahallesi Şehit Tezcan Özdemir Caddesi ,Selen Apartmanı 19/2 Akyurt adresinde bulunmaktadır.Ana taşınmaz zemin+3 normal kattan oluşmakta olup,Bağımsız bölüm 3 oda 1 salon mutfak banyo tuvalet antre hol ve 2 balkondan oluşmaktadır.Duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalı,ıslak mekanları seramik kaplı,salon ve oda zeminleri laminant parke kaplı,dış kapısı çelik,iç kapıları panel kapılıdır.Pencereleri ahşap görünümlü PVC doğramalı ve ısıcamlıdır.126,26 m² Net kullanım alanına sahip olup,tüm altyapı hizmetlerinden yararlanır vaziyettedir.Gayrimenkulün geniş evsafı müdürlüğümüz dosyasındadır.

Adresi : Yıldırım mahallesi Şehit Tezcan Özdemir Caddesi ,Selen Apartmanı 19/2 Akyurt/ANKARA

Yüzölçümü : 580,00 m2

Arsa Payı : 63/580

İmar Durumu : 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam zemin+3 katlı Konut alanında kaldığı Taks=0,40,Kaks=1,60

Kıymeti : 170.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Kaydı Gibidir. Dosyasında Mevcut.

1. Satış Günü : 31/01/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 28/02/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Akyurt Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Nikah Salonu - . AKYURT / ANKARA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/29 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.