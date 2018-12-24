Akpınar Mahallesi'nde 2+1 daire icradan satılıktır

T.C.

ANKARA

13. İCRA DAİRESİ

2017/136 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, 28010 Ada, 2 Parsel, AKPINAR Mahalle/Köy, 1.bodrum kat 7 nolu bağımsız bölüm ve 7 nolu depo eklentisi Nolu Bağımsız Bölüm Ankara İli Çankaya İlçesi Akpınar Mahallesinde kain imarın 28010 ada 2 parselinde kayıtlı 1.200 m2 yüzöçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki binada 40/1200 arsa paylı 1.Bodrum Kat, 7 Nolu Bağımsız bölümün ve 7 nolu depo eklentisinin tam payı Asım oğlu Zühtü İNAL'a ait olmakla, taşınmazın yer aldığı bina Akpınar Mahallesinde olup 858. cadde ve 863. Sokak arasında cepheleri bulunmakta, apartman girişi 863.sokak üzerinde cadde ve sokak arasında yüksek kat farkı bulunmakla bina betonarme karkas ve ayrık nizam yapı tarzında inşa edilmiştir.Bina 6 bodrum kat. zemin kat ve 4 normal kattan oluşmaktadır.Binada katlarda 4'er daire olmak üzere toplam 28 daire bulunmaktadır.Binada 2 asansör bulunmaktadır.Bölge elektrik, su, telefon kanalizasyon, doğalgaz ve otobüs gibi hizmetlerinden faydalanmaktadır. Satışa konu bağımsız bölümün giriş kapısı çelik kapıdır. mesken apartman ana girişinden 1.bodrum katta olup, fiili olarak 2 oda, salon, antre-koridor mutfak, banyo, wc ve 1 balkon hacimlerinden oluşmakla oda çıkışlı küçük Fransız tipi balkon bulunmaktadır. Antre, koridor zemini seramik kaplı, duvarları boyalıdır.Mutfak zemini ve duvarları seramik kaplı olup, mutfak mahalinde mermer tezgah, tezgah altı ve üstü laminat mutfak dolapları bulunmaktadır. Banyo zemini ve duvarları seramik kaplı olup lavabo ve hela taşı bulunmaktadır. Meskende salon ve mutfaktan da çıkışı olan cam kaptmalı 1 balkon bulunmaktadır. Meskenin iç kapıları panel kapı olup, pencereleri pvc doğramadır. Meskenin ısınması doğalgaz kombilidir. Meskenin bodrum katta kömürlük tipi ufak depo eklentisi mevcuttur.Bağımsız bölüm net alanı 88 m2dir.11,5 M2 hacimli 1 adet balkonu bulunmaktadır.

Adresi : Ankara İli Çankaya İlçesi Akpınar Mah. 863. Sk. Beyazsaray Apt. No:6/7

Yüzölçümü : 88 m2

Arsa Payı : 40/1200

İmar Durumu : İmarlı

Kıymeti : 210.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 18/02/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 18/03/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : 2 Nolu mezat salonu Anafartalar Mah.Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı ek hizmet binası yanı ) Merkez/ANKARA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/136 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.