Adana Çukurova'da 4+1 220 m² dubleks ev icradan satılıktır

T.C.

ADANA

13. İCRA DAİRESİ

2019/49 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 6138 Ada 8 Parsel üzerinde Zemin+1 Kat 2 Nolu dubleks meskendir. Satışa konu taşınmaz tüm yönlere cepheli olarak 1/4 arsa paylı şeklindedir.Taşınmaz parsel içerisinde ayrık nizamda inşa edilmiş, zemin+1 katlı 4 adet dubleks meskenden biri olup batıdan doğuya 2. Dubleks meskendir. Taşınmaz içerisinde ısınma tesisatı ve asansör bulunmamakta olup dairenin zemin+1. katı toplam brütü 230,00m² ( ortak yerlerle birlikte; teras, kat holü, merdiven holü vb. alanlar ile birlikte brütü 230.00m² olup ) net 220.00m² kullanım alanlıdır. Dubleks meskenin zemin kat brütü 115,00m² kullanım alanlı olarak antre, 1 oda, salon, mutfak, wc ve 2 balkonlu şeklinde, 1. kat brütü 115,00m² kullanım alanlı olarak hol, 3 oda, banyo, duş ve 2 balkonlu şeklinde inşa edilmiştir.İç teknik özelliklerinde iyi durumda olan taşınmaz tapu kayıtlarında dubleks mesken vasıflı olup mahallinde Özel Okul olarak kullanılmaktadır. Zeminler kısmen seramik döşeli kısmen parke kaplı olup, duvarlar saten boyalı, giriş kapısı aüminyum doğrama, iç kapıları panel kapı olup pencereler pvc doğrama şeklindedir. Islak hacimlerde yerler seramik duvarlar fayans kaplıdır. Tavanlar asma tavan şeklindedir. Mutfak dolapları hazır imalat olup tezgâhı mermerittir. Taşınmazın ısıtılması klima ile sağlanmaktadır. Katlar arası geçişi sağlayan merdiven basamakları mermer döşeli olup korkulukları kısmen krom kısmen ahşap doğramadır. İlgili daire Güzelyalı Mahallesi sınırları içinde bulunup çevresinde yapılaşma benzer şekilde dubleks meskenlerden ve çok katlı apartmanlardan oluşmaktadır. Her türlü alt yapısı bulunup, ulaşım sıkıntısı olmayıp, şehir merkezine ~6 km uzaktadır.

Adresi : Güzelyalı Mahallesi 81119 Sokak Zemin+1 Kat 2 Nolu Daire Çukurova/ADANA

Yüzölçümü : 230 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu : İnşaat tarzı Adana İli Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 6138 Ada 8 Parsel ilgili belediyede yapılan incelemelere göre Konut Alanı imarlı şekildedir.

Kıymeti : 640.000,00 TL

KDV Oranı : Dosya borcu konut finansman kredisinden kaynaklandığındanKDV'den istisnadır.

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 07/11/2019 günü 14:45 - 14:50 arası

2. Satış Günü : 05/12/2019 günü 14:45 - 14:50 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/49 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/09/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.