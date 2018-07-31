İcradan satılık kargir bina ve müştemilatı

T.C.

KEMER

İCRA DAİRESİ

2017/659 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



TAŞINMAZIN



Antalya İli, Kemer İlçesi, Kemer (Kiriş) Mahallesi, Bucak Mevkii, 1377 Parsel sayılı 8296 yüz ölçümlü, ana taşınmaz niteliği Kargir bina ve tarlası vasıflı taşınmaz cebri icra yoluyla satılacaktır.



Özellikleri:Yerinde yapılan keşif ve incelemeye göre dava konusu taşınmazın yer aldığı 1377 parsel sayılı taşınmaz olduğu, taşınmaz 8296 m2 alana sahip olup, ana taşınmaza ilk girişte solda 125 m2 alanlı yığma tarzda yapılmış sahip tek katlı bir bina bulunduğu, buradan ilerlediğinizde parelin batı ucunda olan bina bulunduğu, binanın deniz tarafında önünde 160 m2 alanlı bir yüzme havuzu, yüzme havuzunun batısında ise bir odalı 40 m2 alanlı bir barbekü evi olduğu,

Taşınmaz üzerinde bulunan girişte soldaki tek katlı yapının 125 m2 alanlı yığma tarzda yapılmış, tek katlı üzeri ahşap oturtma çatılı, üzeri kiremit örtülü giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap kapı, pencereleri pvc doğramalı çift camlı, zeminleri ıslak hacimlerin seramik diğer mekanların ahşap parke olan 3 oda bir salon, salonun bir kenarı mutfak nişi, iki banyo ve teras hacminden ibaret olduğu,

Taşınmaz üzerinde bulunan diğer binanın ise bodrum kat, zemin kat, 1. Kat ve çatı katından ibaret olduğu, bodrumun altında ise yüzme havuzunun motor ve bakım dairesinin olduğu, binada bodrum katta geniş bir salon, köşesinde Amerikan mutfak, mutfağın yanında kiler, onun yanında bir adet oda, salonun diğer kısmında bir oda ve hamam sauna olduğu, ayrıca bu kısımda binanın enerji sitemini ve ısıtma soğutma sistemini temin eden cihazlar bulunduğu, binanın giriş katında salon, mutfak, bir oda ve banyo/wc olduğu, binanın . katında oda ve tüm odalarda banyo/wc bulunduğu, binanın çatı katında ise çatı arası salon ve bir oda ile banyo wc bulunduğu, salonun önünde ise açık teras bulunduğu, bodrum kat dahil binanın tüm odalarının balkonlu olduğu, bina girişinde iki adet sütun direk bulunduğu,

Binanın önünde 160 m2 büyüklüğünde 1.40 cm derinliğinde bir adet açık yüzme havuzu bulunduğu, yüzme havuzunun etrafının seramik parke ile kaplı olduğu, havuzun batısında bir adet üstü kapalı tek oda şeklinde barbekü odası bulunduğu, parselin kalan kısımlarının ise çeşitli narenciye ağaçları ve orman ağaçları ile kaplı olduğu,



Taşınmazın Tapu Kaydı: Dosya kapsamında yer alan icra dosyasındaki tapu kaydına göre dava konusu taşınmazın;Antalya İli Kemer İlçesi Kemer (Kiriş) Mahallesi Bucak Mevkiinde yer alan 8296 m2 alanlı, ana taşınmaz niteliği Kargir Bina ve Tarlası olan Kemer Tapu Sicilinin 37 cilt 3647 sahifesinde kayıtlı 1377 parsel sayılı taşınmaz olduğu, taşınmazın tam hisse ile Mustafa kızı Aysun BAĞIRICIOĞLU adına kayıt ve tescilli olduğu,hisse üzerinde beyan ve haciz şerhleri işlendiği, taşınmaz üzerinde FİBABANKA A.Ş. lehine 06.06.2013 tarih ve 19.. yevmiye numaralı 2.000.000,00 TL tutarlı 1 dereceden 11.11.2015 tarih ve …. Yevmiye numaralı 3.000.000,00 TL tutarlı 2. Derecen ipotek tesis edildiği tespit edilmiştir.



Taşınmazın Yeri Konumu : Taşınmaz hali hazırda adres olarak Antalya İli Kemer İlçesi Kiriş Mahallesindedir. Taşınmaz turistik otel ve pansiyonlar, deniz plaj, okul, cami, park gibi sosyal ihtiyaç alanlarına yürüme mesafesindedir. Parsel ve çevresi belediye ve altyapı hizmetlerinden sorunsuz olarak faydalanmaktadır. Ulaşım çok kolaydır. Parsel Kiriş ve Çamyuva sahilini, denizi direkt yamaçtan görmektedir. Yer konum ve hava olarak Kemer Bölgesinde en çok tercih gören yer konum ve mahaldedir. Taşınmaz yıldızlı konaklama tesislerine kuş uçumu 500 m, denize plaja 800 m, Kemer merkezine 5 km, Antalya merkezine 50 km, Havaalanına 60 km, Kemer-Kumluca D -400 Karayoluna 2 km, Çamyuva mahallesine 2,5 km mesafededir.

Taşınmaz her ne kadar tapu kaydında Kargir Bina ve Tarlası olarak yer alsa da hali hazırda belediye mücavir alan sınırları içinde olduğu, Belediye ve alt yapı hizmetleri olan yol, elektrik, su, çöp toplama ve aydınlatma gibi hizmetlerinden sorunsuz faydalandığı, etrafında ve yakınlarında yoğun şekilde yapılaşma ve yerleşim alanları, turistik tesisler olduğu bu nedenle de mevcut durumu itibariyle dava konusu taşınmazın arsa konumuna haiz olduğu gözlemlenmiştir.



Adresi : Antalya İli, Kemer İlçesi, Kemer (Kiriş) Mahallesi, Bucak Mevkii,1377 Parsel

Yüzölçümü : 8.296,00 m2

İmar Durumu :Taşınmaza ilişkin gerek icra dosyasına ve gerekse dava dosyası kapsamına Belediyesinden herhangi bir imar ilişkin bilgi talep edilmemiştir. Yapılan araştırmada dava konusu parselin niteliği hali hazır tapu kaydında her ne kadar Kargir Bina ve Tarlası olarak gözükse de fiili durum itibariyle dava konusu parselin yola cephe oluşu, elektrik ve su bağlantılarının oluşu, yanlarında, önünde, karşılarında ve yakınlarında konaklama ve turizm amaçlı yoğun yerleşim alanlarının bulunması, otobüs duraklarının. çöp konteynerlerinin oluşu, parselin tüm belediye hizmetlerinden faydalanır konumda oluşu parselin fiilen arsa vasfını kazandığının bir göstergesidir.

Kıymeti : 7.420.335,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 31/07/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 28/08/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri :Merkez Mah.Yalı Cad.Kemer Belediye Başkanlığı İçi Kültür Salonu Kemer/ Antalya

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/659 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/06/2018