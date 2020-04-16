Çorum Merkez'de 2.055 m² kargir bina ve arsası icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.

ÇORUM İCRA DAİRESİ

2019/2739 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bilirkişi raporuna göre;Çorum İl, Merkez İlçe, 2283 Ada, 1 Parsel, ÜÇTUTLAR Mahalle/Köy, 9 Nolu Bağımsız Bölüm ana gayrimenkulü 2.055,29 m² yüzölçümünde, Kargir Bina ve Arsası vasfında, Kat İrtifakı yapılı, 13/1256 arsa paylı, C-Blok, üçüncü katta yer alan, tamamı borçlu adına 9 bağımsız bölüm numarası ile Mesken niteliğinde tapuda kayıtlıdır.Kıymet takdiri konusu taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Binanın dış cephesi ısı yalıtım üzeri silikon esaslı dış cephe boyası ile boyalı olup, çatısı ahşap oturtma üzeri M.T kiremit kaplamalıdır. Binanın giriş kapısı demir doğrama, merdiven korkulukları üzeri yağlı boyalı demir doğrama, merdiven basamakları, apartman girişi ve merdiven sahanlıkları mermer kaplama, merdiven holü yerden 1,20 metre yüksekliğinde yağlı boyalı, üzeri duvar ve tavanlar ise alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır.Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı sistemlerinin mevcut olduğu tespit edilen bina Mimarlık ve Mühendislik İşleri Şartnamesinin 3.2. maddesi gereğince IV. Sınıf A Grubu yapılar sınıfına dâhildir. Kıymet takdiri konusu daire 3 oda, salon, mutfak, hol, antre, wc-lavabo, kiler, banyo ve 2 adet balkon mahallerinden oluşmaktadır. Çorum Belediyesinde incelenen onaylı Yapı Kullanma İzin Belgesine göre brüt 121,00 m² kullanım alanına sahiptir. Salon, oda, zeminleri ahşap tahta kaplamalı, mutfak zemini seramik kaplamalı, antre zemini laminant parke kaplamalıdır. Duvar ve tavanları sıva üzeri plastik boyalıdır. Odalarda kartonpiyer uygulaması mevcuttur. Doğalgaz çekili mutfağın tezgâhı granit mermer olup altında ve üzerinde suntalam mutfak dolapları bulunmaktadır.Islak hacimlerin zemini ve duvar yüzeyleri seramik kaplamalıdır. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç mekân kapıları ve pencereleri ahşap doğramalıdır.

Adresi : Üçtutlar Mahallesi, Üçtutlar 5. Sokak Fatih Blokları C-Blok No: 1/9 Merkez/ÇORUM Yüzölçümü : 2.055,29 m2

Arsa Payı : 13/1256

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı E:6.50 Konut ve Ticaret alanı

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, Beyan ile başkaca haciz, vs mevcuttur

1. Satış Günü : 12/05/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 18/06/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Karakeçili mah. Alaybey sok. No:96/A Çorum Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası 2. Kat Mezat Salonu



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilirkişi raporuna göre; Çorum İl, Merkez İlçe, 103 Ada, 54 Parsel, ÜÇTUTLAR Mahalle/Köy, 6 Nolu Bağımsız Bölüm ana gayrimenkulü 154,68 m² yüzölçümünde, Arsa vasfında, Kat İrtifakı yapılı, 3/88 arsa paylı, zemin katta yer alan, tamamı borçlu adına 6 bağımsız bölüm numarası ile Dükkân-Depolu niteliğinde tapuda kayıtlıdır.Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Binanın dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyası ile boyalıdır. Çatısı ahşap oturtma üzeri M.T kiremit kaplamalı, binanın giriş kapısı ferforje demir doğrama üzeri yağlı boya, merdiven korkulukları demir doğrama üzeri yağlı boya, apartman girişi, merdiven sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer kaplama, merdiven hattı yan duvarları ve tavanlar ise sıva üzeri plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı sistemlerinin mevcut olduğu tespit edilen bina Mimarlık ve Mühendislik İşleri Şartnamesinin 3.2. maddesi gereğince III. Sınıf B Grubu yapılar sınıfına dâhildir. Çorum Belediyesinde incelenen onaylı mimari projesine göre depolu işyerinin deposu 13 m², zemin katta bulunan işyeri mahalli 26 m² olmak üzere toplam 39,00 m² kullanım alanlıdır. İşyeri Üçtutlar 5. Sokağa 6,18 metre cephelidir. Girişi kapısı ve vitrini demir doğrama üzeri cam, zemini seramik kaplama, duvarları alçı sıvalı üzeri plastik boyalıdır. İşyerinde alçıpandan yapılı asma tavan uygulaması bulunmaktadır. İşyerinin zemin katında duvar ile ayrılmış mutfak mahallide bulunmaktadır.

Adresi : Üçtutlar Mahallesi, Üçtutlar 5. Sokak Apt. No: 8/A Merkez/ÇORUM

Yüzölçümü : 154,68 m2

Arsa Payı : 3/88

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Bitişik Nizam 5 Kat

Kıymeti : 150.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, Beyan (AT) 59 sahifedeki Methal 53,54,55,57,58,60,61 sahifelerdeki parsellerle bu parsel arasında müşterektir beyanı ile başkaca haciz, vs mevcuttur

1. Satış Günü : 12/05/2020 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü : 18/06/2020 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri : Karakeçili mah. Alaybey sok. No:96/A Çorum Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası 2. Kat Mezat Salonu



Satış şartları :



1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.



2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)



3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.



4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.



5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.



6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2739 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.