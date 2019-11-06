Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nde 150 m² dükkan icradan satılıktır

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ

2018/911 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, Selami Ali Mahalle/Köy, 1210 Ada, 128 Parsel, , 7 Nolu dükkan nitelikli Bağımsız Bölümün tamamı. Keşif esnasında alınan ölçülere göre dükkanın brüt kullanım alanı 170 m2, net kullanım alanı ise 150,82 m2 olarak hesaplanmaktadır. Dükkanın girişinde alüminyum profilli cam, zemininde ise seramik kullanılmıştır. Dükkanın duvarları boyalı, tavanı alçıpan asma tavan ve gömme aydınlatmaları mevcuttur. Bağımsız bölüme aitwc ve soğuk hava deposu bulunmaktadır. Wc'de klozet ve duvara monteli lavabo mevcuttur. Isınma elektrik ile sğlanmaktadır. Bina konum olarak okul, hastane, metra ve Avm gibi sosyal donatı alanlarına yakın mesafede bulunmakta olup tüm belediye ve kamu ulaşım hizmetlerinden oldukça yararlanmaktadır.

Adresi : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, Selami Ali Mahalle, Gazi Cad., Devrim Sok., Ebru Apt.,

Yüzölçümü : 150,82 m2

Arsa Payı : 72/1000

İmar Durumu : 128 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli, Üsküdar Merkez bölgesi uygulama imar planı kapsamında;Hmax:12,50 m irtifalı, BLOK nizam, kısmen 2. Ve 3. Derece kentsel ve bölgesel iş merkezi (KONUT+TİCARET) ALANI'nda kısmen KONUT ALANI'nda ve kısmen de İMAR YOLU ALANI'nda kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 935.000,00 TL

KDV Oranı : %8 (31/12/2019 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihten sonra yapılacak olan tescillerde güncel mevzuata göre KDV alınacaktır)

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 09/12/2019 günü 11:40 - 11:50 arası

2. Satış Günü : 03/01/2020 günü 11:40 - 11:50 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/911 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/10/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.