Küçükkayaş-İmar mahallesi'nde pide ve kebap salonu icradan satılıktır

T.C.

ANKARA

17. İCRA DAİRESİ

2017/14294 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Mamak ilçesi, Küçükkayaş - İmar mahallesi 35741 ada 3 parsel 16 bağımsız bölüm sayılı 2.sınıf pide ve kebap salonu, ADRESİ:Küçükkayaş Mah. 1880Sok. Medine Apt. No:47/16 No lu Dükkan Mamak /ANKARAdır. Taşınmazın Net Kullanım Alanı: 95 m2'dir. Taşınmaz semt merkezine uzak mesafede, Mamak Belediyesi'nin doğusunda kuş uçuşu yaklaşık 6,40 km mesafede,Ankara Samsun Yolu Küçükkayaş Göbeğine kuş uçuşu 350 metre, Mavigöl Rekreasyon Alanına kuş uçuşu 700 metre mesafede yer almaktadır. Parselin topoğrafik yapısı eğimli olup, her türlü yapılaşmaya uygundur. Taşınmazın yapı sınıfı 3-A olup, 2017 yılı yapı yaklaşık maliyeti 694,00TL/m2'dir. Bina yaklaşık 6-10 yaşında olup, yapısal değeri %10 yıpranma oranına maruz kalmıştır. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ: Taşınmazın bulunduğu parselde ayrık nizam tarzında yapılmış,2 bodrum + zemin + 3 normal kat ve çatı aralı, 15 adet mesken ve 2 adet dükkandan oluşan bina mevcuttur. Binanın cepheleri dış cephe boyası ile kaplı olup, giriş kapısı demir doğramadır.İMAR DURUMU: Ayrık nizam 4 kat müsadeli(bodrum kat hariç), bina derinliği en çok 19,50 metre, yoldan 5,00 metre çekme mesafeli olanimar parselidir. 16 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ: Değerleme konusu gayrimenkul net 95 m2; dükkan ve wc mahallerinden oluşmaktadır. Taşınmaz bodrum katta, ancak 1876 Sokak tarafına bakan cephesi yol seviyesinde, ön ve yan cephede olup 1876 ve 1880 Sokağa cepheli (Kuzeydoğu-Kuzeybatı) yer almaktadır. Dükkanda zeminlerseramik, duvarlar wc de seramik, dükkan kısmında boya, tavanlar sıva üzeri boya ile kaplıdır. İç kapılar ahşap panel kapıdır. Dükkanın giriş kapısı ve pencereleri tek camlı demir doğramadır. Dükkan kapı ve pencerelerinde kepenk sistemi mevcuttur. Taşınmazın keşif esnasında sahibince depo olarak kullanıldığı görülmüştür. Soba ile ısıtılabilmektedir.

Kıymeti : 90.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyadaki gibi

1. Satış Günü : 21/02/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 20/03/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/14294 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.