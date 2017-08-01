İstanbul/Şişli'de 5 katlı işyeri ve arsası icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2016/4384 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ : İstanbul İÜ, Şişli İlçesi, Şişli Mah. 1548 ada, 11 parseldeki 907,00 m2 yüzölçümlü BEŞ KATLI B.K.A. İŞYERİ ve ARSASI'ndaki ana taşınmaz İstanbul Avrupa yakasının ana arterlerinden Şişli İlçesi'nde bulunmaktadır.Ana taşınmazın bulunduğu sokak ve yakınındaki caddeden, İstanbul'un turizm, alışveriş ve ticaret merkezleri bulunmaktadır. Ulaşımı kolay yerdedir. Ana taşınmaz, otobüs, dolmuş, raylı sistem duraklarının yakınında yer almaktadır.Yol kotundan hafif bir rampa ile ya da yanında yer alan 4 adet rıht ile çıkılmak sureti ile ulaşılan Zemin katta, bina ana girişi bulunmaktadır. Bodrum kata, yol seviyesinden rampa ile inilmek suretiyle araç giriş çıkışı sağlanabilmektedir. Ana taşınmazın yol tarafında yer alan dış cephesinde; reflektif camla birlikte ve alüminyum kaplama malzemenin kombine edildiği görülmektedir. Binanın Bodrum katı yaklaşık 550m2, Zemin ve diğer katlan ise yaklaşık 520m2'dir. Bina davacı tarafından işyeri ve depo olarak kullanılmaktadır. Binanın asansörünün ana giriş kapısının karşısında olması, katlara kolay ulaşım imkanının sağlanmasını beraberinde getirmektedir. Asansörün cephesi turkuaz renkli boyalı cam ile kaplı, kapısı metal malzemeden olup, kayar kapı sistemlidir. Katların zeminleri; mahallere göre bazılarında tamamen, bazılarında ise kısmen orta bölümlerinde parke ya da dekoratif seramiğin kullanıldığı mat görünümlü gri epoksi kaplamadan oluşmaktadır. Bina giriş katı da dahil olmak üzere duvarlarında harman tuğlası görünümlü dekoratif kaplama malzemesi kullanılmış, yer yer sadece sıva üzeri boya bırakılmıştır. Aydınlatma elemanları olarak gömme aydınlatma elemanlarının yanında sarkıt elemanlar da kullanılmıştır. Merdiven basamaklarında gri renkli mat epoksi kaplama, merdiven küpeştelerinde üzerinde metal tutacak yer alan, komple şeffaf cam malzeme kullanılmıştır. Binada yer alan iç kapıların bazıları komple cam, bazıları ahşap çerçeveli cam kapı, bazıları ise komple ahşap kaplamadan oluşmaktadır. Lavabo-wc' lerin zemin ve duvarları seramik kaplanmıştır, sıhhi tesisat armatürleri mevcuttur. Binanın konforunun sağlanması için gerekli ısıtma ve havalandırma tesisatı mevcuttur. Bina iç mimarisinde lüks ve birinci kalite malzemelerin, özenli işçilikle uygulandığı tespit edilmiştir. Ana taşınmazın bulunduğu bölgede alt yapı tekamül etmiş olup, bundan azami ölçüde yararlanılmaktadır.

TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU : Şişli Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Birimi'nin 05.09.2016 tarihli İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yazmış olduğu İmar Durumu Hk. konulu yazısında; dava konusu olan Şişli İlçesi, Şişli Mahallesi,167 pafta,1548 ada, 11 parsel sayılı yerin 08.02.2007 tasdik tarihli,1/1000 ölçekli Şişli Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planında ve 13.09.2013 tasdik tarihli,1/1000 ölçekli Ticaret ve Ticaret + Konut Alanlarında Kat Yükseklikleri hakkında Tadil Planında H=6 Kat,(H max=21,50m) irtifada blok nizam MİA-1 alanında kaldığı, parselin bitişik komşu parselde tescilli eski eser bina olmasından dolayı, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı alınarak uygulama yapılacağı hususu belirtilmiştir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İl, Şişli İlçe, 1548 Ada, 11 Parsel, 60/240 arsa paylı, ŞİŞLİ Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 1. KAT B3-136 NUMARALI ODA B BLOK

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2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İl, Şişli İlçe, 1548 Ada, 11 Parsel, 60/240 arsa paylı, ŞİŞLİ Mahalle/Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/03/2019 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 1. KAT B3-136 NUMARALI ODA B BLOK

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3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İl, Şişli İlçe, 1548 Ada, 11 Parsel, 40/240 arsa paylı, ŞİŞLİ Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.

1. Satış Günü : 11/03/2019 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 1. KAT B3-136 NUMARALI ODA B BLOK

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4 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İl, Şişli İlçe, 1548 Ada, 11 Parsel, 40/240 arsa paylı, ŞİŞLİ Mahalle/Köy, 4 Nolu Bağımsız Bölüm

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/03/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 1. KAT B3-136 NUMARALI ODA B BLOK

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5 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İl, Şişli İlçe, 1548 Ada, 11 Parsel, 40/240 arsa paylı, ŞİŞLİ Mahalle/Köy, 5 Nolu Bağımsız Bölüm

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/03/2019 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 11:20 - 11:30 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 1. KAT B3-136 NUMARALI ODA B BLOK

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4384 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/12/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.