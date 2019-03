İstanbul/Küçükçekmece'de işyeri icradan satılıktır (Çoklu satış)

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ

2010/8162 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 156 Parsel, halkalı yolu Mevkii, 46-45-44-43-42-41-25-26 nolu taşınmazlar

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 156 Parsel, halkalı yolu Mevkii, 46 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi ile 1320 Çıkmazı ve 1321 Çıkmazı arasında, tapunun 6 pafta, 156 parsel numarasında kayıtlı ve Halkalı Caddesinden 190 kapı numarası alan 6.015,00m2 miktarlı kat irtifakı kargir ERK İş Merkezinde;

Zemin kat (46) nolu işyeri: 1321 Çıkmazı Sokak cepheli konumda, zemin katta 6.30mt x 8.20mt=51.66m2, zeminden dahili merdiven ile çıkılan 1.Normal katında 6.30mt x 8.20mt=51.66m2 olmak üzere 103.32m2 kullanım alanına sahip, mahallinde ise bodrum katta bulunan ve her bir bağımsız bölüm altına isabet eden, ilgili bağımsız bölüme ait 5.20mt x 6.50mt=33.80m2.lik otopark mahallinin dükkan ile müşterek kullanılması neticesinde 137.12m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz mozaik zeminli, demir doğramalı, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, normal soba ısıtmalıdır.

Yüzölçümü : 6.015 m2

Arsa Payı : 160/9600

Kıymeti : 625.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : K.Çekmece 1. asl hukuk mah 2016/499 es dosyasından tedbir olup satışa engel teşkil etmediğine ilişkin yazı dosyadadir.

1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 24/05/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat,G-71 Nolu İcra Daireleri İhale Odası Sefaköy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 156 Parsel, halkalı yolu Mevkii, 44 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi ile 1320 Çıkmazı ve 1321 Çıkmazı arasında, tapunun 6 pafta, 156 parsel numarasında kayıtlı ve Halkalı Caddesinden 190 kapı numarası alan 6.015,00m2 miktarlı kat irtifakı kargir ERK İş Merkezinde;

Zemin kat (44) nolu işyeri: Zeminde 6.27mt x 8.20mt = 51.41m2, zeminden dahili merdiven ile çıkılan 1.Normal katında 6.27mt x 8.20mt=51.41m2 olmak üzere 102.82m2 kullanım alanına sahip, mahallinde ise bodrum katta bulunan ve her bir bağımsız bölüm altına isabet eden, ilgili bağımsız bölüme ait 5.20mt x 6.50mt=33.80m2.lik otopark mahallinin dükkan ile müşterek kullanılması neticesinde 136.32m2 kullanım alanlıdır. İşyeri PVC ve demir doğramalı, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, normal soba ısıtmalıdır.

Yüzölçümü : 6.015 m2

Arsa Payı : 160/9600

Kıymeti : 625.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : K.Çekmece 1. asl hukuk mah 2016/499 es dosyasından tedbir olup satışa engel teşkil etmediğine ilişkin yazı dosyadadir.

1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 15:15 - 15:20 arası

2. Satış Günü : 24/05/2019 günü 15:15 - 15:20 arası

Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat,G-71 Nolu İcra Daireleri İhale Odası Sefaköy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 156 Parsel, halkalı yolu Mevkii, 43 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi ile 1320 Çıkmazı ve 1321 Çıkmazı arasında, tapunun 6 pafta, 156 parsel numarasında kayıtlı ve Halkalı Caddesinden 190 kapı numarası alan 6.015,00m2 miktarlı kat irtifakı kargir ERK İş Merkezinde;

Zemin kat (43) nolu işyeri: 1320 Çıkmazı Sokak cephelik konumda olup, zeminde 6.27mt x 8.20mt = 51.41m2, zeminden dahili merdiven ile çıkılan 1.Normal katında 6.27mt x 8.20mt=51.41m2 olmak üzere 102.82m2 kullanım alanına sahip, mahallinde ise bodrum katta bulunan ve her bir bağımsız bölüm altına isabet eden, ilgili bağımsız bölüme ait 5.20mt x 6.50mt=33.80m2.lik otopark mahallinin dükkan ile müşterek kullanılması neticesinde 136.32m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz halihazır durumda simetriği konumunda olan 44 bağımsız bölüm numaralı işyeri ile birlikte kullanılmakta olup mozaik zeminli, PVC ve demir doğramalı, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, normal soba ısıtmalıdır.

Yüzölçümü : 6.015 m2

Arsa Payı : 160/9600

Kıymeti : 625.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : K.Çekmece 1. asl hukuk mah 2016/499 es dosyasından tedbir olup satışa engel teşkil etmediğine ilişkin yazı dosyadadir.

1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 15:30 - 15:35 arası

2. Satış Günü : 24/05/2019 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat,G-71 Nolu İcra Daireleri İhale Odası Sefaköy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 156 Parsel, halkalı yolu Mevkii, 42 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi ile 1320 Çıkmazı ve 1321 Çıkmazı arasında, tapunun 6 pafta, 156 parsel numarasında kayıtlı ve Halkalı Caddesinden 190 kapı numarası alan 6.015,00m2 miktarlı kat irtifakı kargir ERK İş Merkezinde;

Zemin kat (42) nolu işyeri: 1321 Çıkmazı Sokak cephesinde, zeminde 6.27mt x 8.20mt = 51.41m2, zeminden dahili merdiven ile çıkılan 1.Normal katında 6.27mt x 8.20mt=51.41m2 olmak üzere 102.82m2 kullanım alanına sahip, mahallinde ise bodrum katta bulunan ve her bir bağımsız bölüm altına isabet eden, ilgili bağımsız bölüme ait 5.20mt x 6.50mt=33.80m2.lik otopark mahallinin dükkan ile müşterek kullanılması neticesinde 136.32m2 kullanım alanlıdır. İşyeri demir doğramalı, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, normal soba ısıtmalıdır.

Yüzölçümü : 6.015 m2

Arsa Payı : 160/9600

Kıymeti : 625.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : K.Çekmece 1. asl hukuk mah 2016/499 es dosyasından tedbir olup satışa engel teşkil etmediğine ilişkin yazı dosyadadir.

1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 15:45 - 15:50 arası

2. Satış Günü : 24/05/2019 günü 15:45 - 15:50 arası

Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat,G-71 Nolu İcra Daireleri İhale Odası Sefaköy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 156 Parsel, halkalı yolu Mevkii, 41 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi ile 1320 Çıkmazı ve 1321 Çıkmazı arasında, tapunun 6 pafta, 156 parsel numarasında kayıtlı ve Halkalı Caddesinden 190 kapı numarası alan 6.015,00m2 miktarlı kat irtifakı kargir ERK İş Merkezinde;

Zemin kat (41) nolu işyeri: 1320 Çıkmazı Sokak cepheli konumda, zeminde 6.27mt x 8.20mt = 51.41m2, zeminden dahili merdiven ile çıkılan 1.Normal katında 6.27mt x 8.20mt=51.41m2 olmak üzere 102.82m2 kullanım alanına sahip, mahallinde ise bodrum katta bulunan ve her bir bağımsız bölüm altına isabet eden, ilgili bağımsız bölüme ait 5.20mt x 6.50mt=33.80m2.lik otopark mahallinin dükkan ile müşterek kullanılması neticesinde 136.32m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, mozaik zeminli, alüminyum ve demir doğramalı, normal soba ısıtmalıdır.

Yüzölçümü : 6.015 m2

Arsa Payı : 160/9600

Kıymeti : 625.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : K.Çekmece 1. asl hukuk mah 2016/499 es dosyasından tedbir olup satışa engel teşkil etmediğine ilişkin yazı dosyadadir.

1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 16:00 - 16:05 arası

2. Satış Günü : 24/05/2019 günü 16:00 - 16:05 arası

Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat,G-71 Nolu İcra Daireleri İhale Odası Sefaköy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 156 Parsel, halkalı Mevkii, 25 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi ile 1320 Çıkmazı ve 1321 Çıkmazı arasında, tapunun 6 pafta, 156 parsel numarasında kayıtlı ve Halkalı Caddesinden 190 kapı numarası alan 6.015,00m2 miktarlı kat irtifakı kargir ERK İş Merkezinde;

Zemin kat (25) nolu işyeri: 1320 Çıkmazı Sokak cepheli konumda, zeminde 6.30mt x 8.20mt=51.66m2, zeminden dahili merdiven ile çıkılan 1.Normal katında 6.30mt x 8.20mt=51.66m2 olmak üzere 103.32m2 kullanım alanına sahip, mahallinde ise bodrum katta bulunan ve her bir bağımsız bölüm altına isabet eden, ilgili bağımsız bölüme ait 5.20mt x 6.50mt=33.80m2.lik otopark mahallinin dükkan ile müşterek kullanılması neticesinde 137.12m2 kullanım alanlıdır. Taşınmazda elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, normal soba ısıtmalıdır.

Yüzölçümü : 6.015 m2

Arsa Payı : 160/9600

Kıymeti : 625.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : K.Çekmece 1. asl hukuk mah 2016/499 es dosyasından tedbir olup satışa engel teşkil etmediğine ilişkin yazı dosyadadir.

1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 16:15 - 16:20 arası

2. Satış Günü : 24/05/2019 günü 16:15 - 16:20 arası

Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat,G-71 Nolu İcra Daireleri İhale Odası Sefaköy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 156 Parsel, halkalı yolu Mevkii, 26 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi ile 1320 Çıkmazı ve 1321 Çıkmazı arasında, tapunun 6 pafta, 156 parsel numarasında kayıtlı ve Halkalı Caddesinden 190 kapı numarası alan 6.015,00m2 miktarlı kat irtifakı kargir ERK İş Merkezinde;

Zemin kat (26) nolu işyeri: 1321 Çıkmazı Sokak cephesinde, zemin katta 6.30mt x 8.20mt=51.66m2, zeminden dahili merdiven ile çıkılan 1.Normal katında 6.30mt x 8.20mt=51.66m2 olmak üzere 103.32m2 kullanım alanına sahip, mahallinde ise bodrum katta bulunan ve her bir bağımsız bölüm altına isabet eden, ilgili bağımsız bölüme ait 5.20mt x 6.50mt=33.80m2.lik otopark mahallinin dükkan ile müşterek kullanılması neticesinde 137.12m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz mozaik zeminli, demir doğramalı, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, normal soba ısıtmalıdır.

Yüzölçümü : 6.015 m2

Arsa Payı : 160/9600

Kıymeti : 625.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : k.çekmece 1. asl hukuk mah.2016/499 es dos tedbir olup engel teşkil etmediğine ilişkin yazı vardır

1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 16:30 - 16:35 arası

2. Satış Günü : 24/05/2019 günü 16:30 - 16:35 arası

Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat,G-71 Nolu İcra Daireleri İhale Odası Sefaköy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 156 Parsel, KÜÇÜKÇEKMECE Mahalle/Köy, halkalı yolu Mevkii, 45 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazlar; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi ile 1320 Çıkmazı ve 1321 Çıkmazı arasında, tapunun 6 pafta, 156 parsel numarasında kayıtlı ve Halkalı Caddesinden 190 kapı numarası alan 6.015,00m2 miktarlı kat irtifakı kargir ERK İş Merkezinde;

Zemin kat (45) nolu işyeri: 1320 Çıkmazı Sokak cepheli konumda olan işyeri zemin katta 6.30mt x 8.20mt=51.66m2, zeminden dahili merdiven ile çıkılan 1.Normal katında 6.30mt x 8.20mt=51.66m2 olmak üzere 103.32m2 kullanım alanına sahip, mahallinde ise bodrum katta bulunan ve her bir bağımsız bölüm altına isabet eden, ilgili bağımsız bölüme ait 5.20mt x 6.50mt=33.80m2.lik otopark mahallinin dükkan ile müşterek kullanılması neticesinde 137.12m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz mozaik zeminli, demir doğramalı, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, normal soba ısıtmalıdır.

Yüzölçümü : 6.015 m2

Arsa Payı : 160/9600

Kıymeti : 625.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : K.çekmece 1. asl hukuk mah.2016/499 es dos tedbir olup engel teşkil etmediğine ilişkin yazı vardır

1. Satış Günü : 25/04/2019 günü 16:45 - 16:50 arası

2. Satış Günü : 24/05/2019 günü 16:45 - 16:50 arası

Satış Yeri :Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat,G-71 Nolu İcra Daireleri İhale Odası Sefaköy

Tüm taşınmazlar için İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Şefliğinin 04.12.2015 tarih, 34174-27047- 907786 sayılı imar durumu yazısına göre Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, 156 parsel sayılı taşınmaz; 19.05.2013 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 2 maddesindeki hükümlere ve hava mania kriterlerine haiz, TK1 Ticaret+ Hizmet Alanında, Yolda ve Orta Öğretim Tesis Alanında kalmaktadır. Ancak parsel plan gereği 18.madde uygulama sınırları içerisinde kalmakta olup, 18.madde uygulaması tamamlanmadan imar durumu tanzim edilememektedir denilmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/8162 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/02/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.