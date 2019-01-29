İstanbul/Çekmeköy'de dükkan icradan satılıktır

T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ

2016/29551 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 419 Ada, 10 Parselde kain kat irtifaklı, 220/1600 Arsa Paylı, 318,60 m2 yüz ölçümlü, Zemin Kat, 2 Bağımsız Bölüm No'lu Bodrum Katta Deposu Olan Dükkan.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Satışı yapılacak olan taşınmazın bulunduğu ana bina; Bodrum + Zemin + 3 Normal kattan ibaret 5 katlı, ayrık nizamda betonarme karkas apartman olup yol cephesi cam giydirmeli, diğer cepheleri ısı izolasyonlu sıvalı-boyalıdır. Binaya arka cepheden zemin kattan demir doğramalı camekanlı kapıdan girilmekte olup katlar arasın granit basamaklı ve alüminyum korkuluklu merdivenleri vardır. Bina zemin kattan sonra 1.50 m. kadar çıkmalı olup zemin katta bodrum kata depolu iki dükkan, normal katlarda iş yeri olarak kullanılan ikişer daire vardır. Binada elektrik, su, doğalgaz giriş ve asansör mevcuttur. Bahse konu bodrum kata depolu 2 nolu dükkana yoldan alüminyum doğramalı camekanlı kapıdan girilmektedir. Dükkan zemini seramik, duvarları boyalı, cephesi alüminyum doğramalı camekanlı vitrinli ve kullanım amacına göre iki oda olarak bölünmüş olup zemin katı 60 m2 miktarlı, dükkan içinden demir konstrüksiyonlu merdiven ile bodrum kata irtibatlı ve tamamı 120 m2 dir. Dükkanda wc olup elektrik ve su tesisatı mevcuttur.



Adresi : Kirazlıdere Mah. Havuz Sokak No:20 K: Bodrum D:2 Çekmeköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 318,60 m2

Arsa Payı : 220/1600

İmar Durumu : Çekmeköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/10/2017 tarihli, E. 23550 sayılı cevabi yazısı ile; söz konusu parsel, 17.10.2008 T.T.'li, 1/1000 ölçekli, Taşdelen Uygulama İmar Planı - 17.01.2014 T.T.'li Plan Notu Tadilatı'nda A Lejantlı E:1.20 imarlı, "Konut Alanı"nda kalmaktadır denilmektedir.

Kıymeti : 360.000,00 TL

KDV Oranı : % 18

Kaydındaki Şerhler : Beyan ; 21/01/2011 Tarih, 668 Yevmiye : Yönetim Planı. Beyan ; 28/07/2010 Tarih, 7189 Yevmiye : Otopark Bedeline İlişkin Taahhütname Bulunmaktadır. Diğer mükellefiyetler tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 22/02/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 20/03/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu , İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Kartal / İSTANBUL

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu satış ilanı tapuda adı geçen ilgililere tebliğ imkansızlığı durumunda ilanen tebliğ yerine (İİK. 127 mad.) kaim sayılacaktır.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/29551 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26/12/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.