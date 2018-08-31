İcradan satılık kafeterya

T.C.

BODRUM

1. İCRA DAİRESİ

2017/497 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 133 Ada, 2 Parsel, İSLAMHANELERİ Mahalle/Köy, Bağla Mevkii, D Blok, Zemin Kat, 1 Numaralı Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı, kafeterya niteliğindeki taşınmazın tamamı. Bodrum Tapu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 29.06.2017 tarih ve 52347621-622.03-E.1470966 sayılı Takyidatlı Tapu Kaydına göre, bahse konu İslamhaneleri mahallesi, Bağla mevkii, 133 ada, 2 parsel de 70 / 3276 arsa paylı, D Blok, 1 bağımsız bölüm numaralı Kafeterya vasıflı taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Yapı Kullanma İzin Belgeleri alınmış, Kat Mülkiyeti tesis edilmiştir.Bodrum Belediyesinden gelen 03.07.2017 tarih ve 13225515-310.05.02-2334-10604-15417 sayılı imar durum belgesine göre; İslamhaneleri, Mahallesi, Bağla mevkii, 133 ada, 2 parsel 1/1000 ölçekli Mülga Turgutreis Belediyesinin 03.10.2006 gün ve 2006/79sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İmar Planı paftasında E=0, 30 yoğunluklu Turizm+ II. Konut alanında kalmaktadır. İslamhaneleri mahallesi, Bağla mevkii, 133 ada, 2 parsel de, 70/3276 arsa paylı, D Blok 1 bağımsız bölüm numaralı,kafeterya vasıflı taşınmaz Bağla mevkiinde BANK EV sitesi alt kısmında ELİT LOTUS Sitesi olarak adlandırılan site içerisinde 36 kapı numarası ile bulunmaktadır. Parsel denize sıfır konumda olup ortak kullanılan bir yüzme havuzu bulunmaktadır. Bahçe düzenlemesi ve peyzaj çalışması tamamlanmış yaz ve kış oturulabilir bir sitedir. Belediye projesine göre bodrum ve zemin kattan oluşmakta olup, bodrum katta su deposu, jeneratör odası, motor odası, zemin katta ise yemek bölümü, servis kısmı bulunmaktadır, ancak yerinde konut olarak imal edilmiş ve kullanılmaktadır. Ev kapalı ve anahtarı olmadığından içi ile ilgili bilgi alınamamıştır. 58 m² zemin kat ve 58 m² birinci kat toplam 117 m² kullanım alanına sahiptir.

Arsa Payı : 70/3276

İmar Durumu : Dosyasında

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 20/09/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 22/10/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : 1. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/497 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/07/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.