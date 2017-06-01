Gebze/İstasyon'da 6 katlı bina icradan satılıktır

T.C. GEBZE 4. İCRA DAİRESİ



2019/2195 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZ

Özellikleri : Kocaeli İli, Gebze İlçesi, İstasyon Mah. 1204 Ada, 22 Parselde bulunan 415,00 m2 yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmaz. Tam hisselidir. Gebze İlçesi, İstasyon Mah. 1456 Sok. İle Güney Yan Yol Caddesine cepheli dış kapı numarası 132 olan ve Oto Rapor isimli işyerinin bulunduğu 22 no'lu parselin üzerinde altı katlı betorname bina bulunan yerdir. Parsel üzerinde bulunan binada, bodrum kat+zemin kat+üç normal kat ve çatı arası kat bulunan yapıdır. Binanın zemin katında iş yeri olarak yapılmış ve diğer katlar ise ofis olarak yapılmıştır. Bina, doğal gaz kombi ısıtmalıdır. Binanın ön cephesi giydirme cephe kaplamalıdır. Bina zeminde 229,00 m² olup üst kat çıkmalar ile beraber toplam inşaat alanı 1.413,00m²'dir. Bina yaklaşık 16-20 yıllıktır. Taşınmaz, Gebze şehir merkezine uzak, ancak Fatih Devlet Hastanesi ile Özel Hastanelere, Gebze Tren İstasyonuna, D-100 Karayoluna ve Eski Hisar Feribot Yoluna çok yakın konumdadır. Çevresinde konut ve işyeri türü yapılar ile çevrilidir. Tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

İmar Durumu : Taşınmaz imarlı olup, ticaret alanında kalmaktadır. Ayrık nizam 3 kattır.

Kıymeti : 2.820.284,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 27/11/2019 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü : 24/12/2019 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : Gebze Adliyesi 1. Kat B Blok B-116 Mezat Salonu Gebze / KOCAELİ



Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.



2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)



3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.



4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2195 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.