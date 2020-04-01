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ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

Çorum İl Özel İdaresine ait 3 adet büro kiraya verilecektir

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

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BİK İlan No : ILN01150774
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler
ÇORUM HAKİMİYET 18.03.2020
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ÇORUM HABER 24.03.2020
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çorum Merkez İlçe Mimar Sinan Mahallesinde bulunan, Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan binanın zemin ve 1. katında bulunan 3 adet büronun, 31/12/2021 tarihine kadar kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorum İl Özel İdaresi ana binadaki toplantı salonu (Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

İHALE İLANI

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Çorum Merkez İlçe Mimar Sinan Mahallesinde bulunan, Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan binanın zemin ve 1. katında bulunan 3 adet büronun, 31/12/2021 tarihine kadar kiraya verilmek üzere, hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkartılmıştır.

2-İhaleler 01/04/2020 Çarşamba günü saat 13:30’da Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi ana binadaki toplantı salonunda başlayacaktır.

3-Kiralama ile ilgili şartnameler Çorum İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.

4- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Gerçek Kişiler:
a) İkametgah Belgesi.
b) Geçici ihale teminatı.
c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
d) T.C. Kimlik numara nüfus cüzdanı fotokopisi.
e)İdaremiz kiracısı iken ihaleye katılacak olanlardan, İdaremize kira ve genel gider borcu bulunmadığına dair alınan belgenin aslı.
Tüzel Kişiler:
a)Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.
b)Geçici ihale teminatı.
c)Noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.
d)Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
e)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan, tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
f)İdaremiz kiracısı iken ihaleye katılacak olanlardan, İdaremize kira ve genel gider borcu bulunmadığına dair alınan belgenin aslı.

5-Taliplilerin ihale günü ve saatinde istenilen belgeleri ile ihale adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgelerden eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

MİMAR SİNAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KİRAYA VERİLECEK BÜROLAR

Sıra No Kapı No

Kat

Cinsi		 Alanı
(m²)		 Muhammen Bedel (TL)
(K.D.V. Hariç)		 Geçici Teminat (TL) %10
İhale Tarihi
İhale Saati
1 1 Zemin Kat Büro 45,86 4.120,00 412,00 01/04/2020 13:30
2 2 Zemin Kat Büro 45,86 4.120,00 412,00 01/04/2020 13:40
3 4 1. Kat Büro 40,86 4.120,00 412,00 01/04/2020 13:50

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