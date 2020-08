Başakşehir'de 80 m² asma katlı ofis icradan satılıktır

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2019/3331 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, 415 Ada, 1 Parsel, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, D BLOK 2. KAT 174 NOLU ASMA KATLI ATELYE Nolu Bağımsız Bölüm satışı yapılacaktır.

Anagayrımenkul; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, Kasap Çeşmesi Mevkii, 415 Ada, 1 parselde kayıtlı, A, B, C, D Bloklarından oluşan Betonarme atölyeler ve arsası nitelikli 30.862,62 m² alanlı Kat Mülkiyetli Anataşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemli inşa edilmiş olan 4 adet blok binadan ibarettir. Başakşehir Tapu Müdürlüğü arşivindeki dijital kayıtlarında parsel üzerindeki D Blok binaya ait, 30.03.2017 tarihli kat irtifakına esas tadilat onaylı mimari projesi incelenmiştir. Mimari projesine göre, Anagayrımenkulde, A, B, C, D plan tipli Blok binalar bulunmaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu D Blok, Kısmi 3. Bodrum + asma + 2. Bodrum + Asma kat + 1. Bodrum + asma kat + Zemin + asma kat + 3 Normal + asma katlıdır. D Blok binanın merkezinde iç bahçe bulunmakta olup çevresinde bağımsız bölüm asma katlı atölyeler mevcuttur. D Blok binanın, Kısmi 3. Bodrum katında, 23 adet, 2. Bodrum katında, 43 adet, 1. Bodrum katında, 30 adet, zemin katında, 39 adet, 1. Normal katında 38 adet, 2. Normal kat, 30 adet, 3. Normal katında 21 adet olmak üzere D Blok binada toplamda, 224 adet bağımsız bölüm Asma Katlı Atelye bulunmaktadır. Anagayrımenkulde, A Blokta, 42 adet, B Blokta, 214 adet, C Blokta, 218 adet, D Blokta, 224 adet olmak üzere Anagayrimenkulde toplamda, 698 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Konu taşınmazın bulunduğu D Blok binanın dış cephesi, dış cephe boyası ile boyalıdır. D Blok binada, 4 adet asansör bulunmaktadır. Blok binanın dış kapısı demir profillidir. Site içinde, güvenlik birimi bulunmaktadır. Sitenin çevresi, taş duvar ve tellerle çevrilidir. Sitenin, Süleyman Demirel Bulvarından, araç ve yaya girişleri mevcuttur. Sitede, güvenlik görevlileri bulunmaktadır.

Konu taşınmaz, tadilat onaylı mimari projesinde, D Blok binanın 2. normal katında, tek hacimde, Net:48 m² (Brüt:52 m²) alanda, asma katında atelye ve wc hacmiyle, Net:11 m² (Brüt;12 m²) alanlıdır. 3. Normal kat ile asma katın yükseklikleri;2,70 metre olup, tam kat yüksekliği;5,40 metredir. Konu taşınmaz, mimari projesine göre, toplamda, Net:59 m² (Brüt:64 m²) alanlıdır. Konu taşınmaz, girişinin bulunduğu koridora ve doğuya bakan cephesinden, Süleyman Demirel Bulvarına yaklaşık 5 metre cephelidir. Yerinde yapılan tespite göre, proje hilafında, konu taşınmazın, asma katı döşeme betonu atılarak Net:26 m² (Brüt;28 m²) alana kadar büyütülmüş olup mevcutta konu taşınmaz toplam Net:74 m² (Brüt:80 m²) alanlıdır. Konu taşınmazın, 2. Normal ve asma katında, 175 no’lu bağımsız bölüm asma katlı atelye ile arasındaki bölme duvarı kaldırılarak birleştirilmiştir. Yerinde yapılan tespite göre, birleştirilen bu alanlar, kiracısı tarafından ofis olarak işletilmektedir. Taşınmazın iç hacimlerin zeminleri, laminat parke kaplamalıdır. Duvarlar ve tavanları, plastik boyalıdır. İç merdiveni, demir saç profillidir. Taşınmazın dış kapısı ile pencere doğramaları, pvc profilli, dışardan demir korkulukla korumalıdır.

Taşınmazı satın alanlar 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre kullanacağına yönelik İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına taahhütname doldurup imzalamak zorunda ve faaliyet belgesini ibraz etmelidir.Taşınmazın geniş evsafı ve ayrıntılı bilgiler dosyada şartnamede ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

Yüzölçümü : 59 m2

Arsa Payı : 800/1350720

İmar Durumu : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının imar Durumu yazısına göre; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 415 Ada, 1 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli, 15.11.2002 tasdik tarihli İkitelli 1. Etap İmar Planı kapsamında, “ Organize Sanayi Sitesi ” alanında kalmakta olup, Taks:0,57, Kaks:1,50, Hmax:21,75 metre olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.

Kıymeti : 200.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Bedaş lehine 99 yıllığına kira, 17/06/2004 tarihli yönetim planı, taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur şerhleri ve haciz ve ipotekler mevcuttur.

1. Satış Günü : 21/09/2020 günü 11:50 - 11:55 arası

2. Satış Günü : 19/10/2020 günü 11:50 - 11:55 arası

Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adliyesi Ceza A Blok G/71 İhale Odası KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy/İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3331 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/08/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

