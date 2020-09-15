33 m² kantin yeri kiraya verilecektir

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi içerisinde bulunan toplam 33,8m2lik alanın Kantin Kiraya Verme İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara 3 (üç) Aylığına kiralamak suretiyle işletilecektir.

1-İhale Konusu Taşınmazın Niteliği Yeri Ve Miktarı:

Yeri, niteliği ve miktarı kira şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan ve Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi içerisinde bulunan toplam 33,8 m² lik alanın Kantin Kiraya Verme İşi 3 (üç) Aylığına yapılacaktır.

2-Şartname Ve Ekleri:

Şartname Ve Ekleri Kurumumuz, SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Plevne Mh. Babür Cd. No:36-38 Altındağ ANKARA) Satınalma Biriminden, Hastanemiz Veznesine 50,00 TL yatırılarak temin edilebilir veya görülebilir.

İhale Dokümanı posta veya kargo yoluyla satılmayacaktır.

3-İhalenin Tarihi Yeri Ve Şekli:

İhale 16/09/2020 tarihinde saat:10:00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Kurumumuz, SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Plevne Mh. Babür Cd. No:36-38 Altındağ ANKARA) konferans salonunda istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar.

Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen istekliler ile yetkililer huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Açık Teklif Usulü ile ilgili kurallar işletilerek ihale yapılacaktır.

4-Tahmin Edilen Bedel:

79.323,19 TL (yetmişdokuzbinüçyüzyirmiüçTürkLirasıondokuzKuruş)’dir.

5-Geçici Teminat:

İhaleye katılacak isteklilerin en az 23.769,96 TL (yirmiüçbinyediyüzaltmışdokuzTürkLirası doksanaltıKuruş)’lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler; Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, Türk parası olarak sunulacak nakit teminatların Hastanemizin Halk Bankası Ankara Opera Şubesinde bulunan TR48 0001 2009 4130 0005 0001 47 numaralı hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

6-İhaleye Katılacakların Sunması Gereken Belgeler:

Teklif verecek adayların ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

6.1-Gerçek kişi ise kanuni ikametgâhını gösterir ikametgâh belgesi, tüzel kişi ise tebligat adres beyanı, (Bu belge tüzel kişilerde firma yetkilisi tarafından düzenlenecek ve imzalı olarak ibraz edilecektir.)

6.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür ya da buna benzer ifadeli olanını

a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi veya aslı idarece görülmüştür ya da buna benzer ifadeli imza beyannamesi.

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya aynı belgelerin aslı idarece görülmüştür ya da buna benzer ifadeli olanları

c)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesinin İdaremize sunulması gerekmektedir. Ayrıca istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

d)İstekliler adına ihaleye vekil sıfatı ile iştirak edecek kişiler, şirket yetkilisinin imza sirkülerine ilave olarak; şirket yetkilisinin vermiş olduğu söz konusu işle ilgili vekâletnamelerini ve kendilerine ait olan noter tasdikli imza beyannamelerini veya bu belgelerin aslı idarece görülmüştür ya da benzer ifadeli olanlarını getireceklerdir.

e)İstekliler ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya veya kuruluşa kayıtlı olarak sürdürdüğünü ve ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme imzalamadan önce bu durumu tevsik eden belgeleri İdaremize sunacaklardır.

f)Yüklenici firma sözleşme imzalanmadan önce; İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğini belgelemek amacıyla İhale tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydını İdaremize sunacaklardır.

g)İstekliler ihale tarihi itibari ile SGK prim borcu olmadığına dair yazıyı sözleşme imzalamadan önce ilgi kuruluştan alarak İdaremize sunacaktır.

h)İstekliler ihale tarihi itibari ile vergi borcu olmadığına dair yazıyı sözleşme imzalamadan önce ilgi kuruluştan alarak idaremize sunacaktır.

6.3-Gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi ve vergi kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası gösteren belgelerin en az birini teklifi ile birlikte sunacaktır. İstekliler dosya ve belgelerini ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir. İstekliler İlanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Yönetmeliğin (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik) 28. maddesi hükümlerine göre uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Posta ile yapılan başvurularda oluşan gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu konuda idare sorumlu olmayacaktır.

6.4-Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa İş Yeri Açma Belgesi, sırasıyla; kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birinin aslı, aslı yoksa ''aslı idarece görülmüştür" tasdikli veya noterce tasdik edilmiş belgeler geçerlidir. Söz konusu Belgelerin Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden alınmış olması veya başka bir kurumdan alınmış ise yine Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden denklik İşlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye katılan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7-Belgelerin Sunulma Şekli:

İhaleye Katılacakların sunması gereken belgeler, Hastanemiz Ana Yerleşkesinde bulunan (Plevne Mh. Babür Cd. No:36-38 Altındağ ANKARA) Satınalma Birimine teslim edilecektir.

Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Satınalma Birimine ulaşması şarttır.

8-Postadaki gecikmeler telgraf ve faks v.b. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-19 Haziran 2007 tarih ve 26557 sayılı resmi gazetede yayımlanan; Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 9. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

İLAN OLUNUR.