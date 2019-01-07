Silivri/İsmetpaşa Mahallesi'nde bina icradan satılıktır

T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2017/2042 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, 55 Ada, 1 Parsel, E.DEĞİRMENKÖY Mahalle/Köy, 783,00m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi.Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, İsmetpaşa (tapuda E.Değirmenköy) Mahallesi, Evren Sokakta, tapunun 55 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Evren Sokaktan 32-34 dış kapı numarası alan 783,00m2 miktarlı kayden arsa, mahallen B.A.K binanın 1/2 hissesi niteliğindedir.Tapu kaydında arsa, mahallinde zemin kat+ 2 normal kat+ çatı katlı B.A.K. tarzda ayrık nizamda 32 ve 34 dış kapı numaraları alan bina bulunduğu tespit edilmiştir. Taban alanı 140,00m2, diğer katları 160,00m2 alanlı olan binanın zemin katında iki daire, üst katlarında ise iki adet çatı aralı dubleks daire bulunmaktadır. 34 dış kapı numarası alan kısımda bulunan dubleks dairenin keşif tarihi itibari ile kaba inşaatı bitirilmiş, ince sıvası yapılmış halde, pencere doğramaları ve camları takılmış, daire içerisinde bunun haricinde herhangi bir ince işçilik imalatının yapılmadığı görülmüştür. 32 dış kapı numarası alan kısımda bulunan bir tanesi dubleks, bir tanesi zemin katta bulunan iki daire; ıslak hacim zeminleri seramik ve karo mozaik, diğer kısımlarda parke, duvarları sıvalı ve boyalı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş, daire iç kapıları ve dış kapısı ahşap, PVC doğrama ve çift camlıdır.Satışa konu taşınmazın üzerindeki binanın kapalı alanları itibari ile toplam inşaat alanı 560,00m2 civarında olup, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda yer almaktadır.

Adresi : Silivri İlçesi, İsmetpaşa (Tapuda E.Değirmenköy) Mahallesi, Evren Sokakta, Tapunun 55 Ada, 1 Parsel Numarasında Kayıtlı Ve Evren Sokaktan 32-34 Dış Kapı Numarası Alan 783,00M2 Miktarlı Kayden Arsa Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 783 m2 1/2 HİSSE

İmar Durumu : Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.11.2017 tarih, 541120 sayılı imar durumu yazısına göre Silivri İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 55 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 21.10.1992 tasdik tarihli Değirmenköy 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalmakta olup, ayrık-ikiz nizam 4 kat olarak yapılanma koşulu bulunmaktadır. Planlı alanlar imar yönetmeliği gereği Taks:0.40?ı geçememektedir denilmiştir.

Kıymeti : 420.750,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDI GİBİDİR

1. Satış Günü : 05/02/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 05/03/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2042 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/12/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.