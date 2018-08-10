İcradan satılık bina

T.C.

İSTANBUL ANADOLU 21. İCRA DAİRESİ

2017/26 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, 8871 Ada, 1 Parsel, DOĞU Mahalle/Köy, ÖRENLER Mevkii, SATIŞI İSTENEN TAŞINMAZIN PARSEL ÜZERİNDE BODRUM + ZEMİN + 2 KATLI TOPLAM 4 KATLI BİNA OLDUĞU GÖRÜLMÜŞ OLUP, BİNA İLE İLGİLİ PENDİK BELEDİYESİ İMAR ARŞİVİNDEN YAPILAN ARAŞTIRMADA BİNAYA AİT HERHANGİ BİR PROJE VEYA RUHSATA RASTLANILMAMIŞTIR. PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNANIN ZEMİN VE BODRUM KAT BRÜT ALANI YAKLAŞIK 135.00 M2 VE ÜST KATLAR BRÜT ALANI YAKLAŞIK 180.00 M2 OLUP BİNANIN TOPLAM İNŞAAT 630.00 M2'DİR. YAPI SINIFI III-A'DIR. BİNANIN BODRUM KATINDA; 1 ADET İŞ YERİ (OFİS), ZEMİN KATINDA; 1 ADET DÜKKAN (KAHVEHANE) VE 1. KATINDA 2 ADET DAİRE OLDUĞU VE 2. KATIN KABA İNŞAAT OLARAK BIRAKILIP TAMAMLANMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR. BİNANIN DIŞ CEPHESİ KISMEN SIVALI VE BOYASIZ OLUP, ÇATI KAPATILMAMIŞTIR. BİNANIN ANA GİRİŞİ TRABLUS SOKAKTAN 1 KAPI NUMARASI İLE VE DÜKKAN GİRİŞİ MAHZEN SOKAKTAN YAPILMAKTA OLUP, MAHZEN SOKAKTAN 6 KAPI NUMARASI ALMIŞTIR. BİNA ANA GİRİŞ KAPISI DEMİR KAPIDIR. BİNADA ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ BAĞLANTILARI MEVCUTTUR. BİNA YAKLAŞIK 30 YAŞINDADIR. BAŞKACA BİLGİLER İSTENİLDİĞİNDE DOSYASINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MEVCUTTUR.

Adresi : KAYNARCA (DOĞU) MAH., SAHİL BULVARI, TRABLUS SOK. NO:1PENDİK / İSTANBUL

Yüzölçümü : 185,61 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 10.04.2018 TARİH VE 85453698-15.02.01-E.24381 SAYILI İMAR DURUMU YAZISINDAN; PENDİK İLÇESİ, DOĞU MAH., 8871 ADA, 1 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN "1/1000 ÖLÇEKLİ, 16.05.2018 T.T"Lİ PENDİK MERKEZ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA KISMEN KAKS:1.25, TAKS:0.35, Hmax: 24.50M. YAPILANMA ŞARTLARINDA KONUT ALANINDA, KISMEN DE YOLDA KALDIĞI" ANLAŞILMIŞTIR.

PENDİK İMAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN BİLGİYE GÖRE PARSELİN YOLA TERK ALANININ YAKLAŞIK 40.00 M2 OLDUĞ VE KESİN ALANIN UYGULAMA SIRASINDA NETLEŞECEĞİ ÖĞRENİLMİŞTİR.

Kıymeti : 576.600,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 27/08/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 21/09/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/26 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/07/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.