İcradan satılık apartman

T.C.

İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ

2014/1928 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ümraniye İlçe,İstiklal Mahalle/Köy, 433 Ada, 4 Parsel, 213,67 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde kurulmuş Ömür Apartmanı isimli ana taşınmazın 20/140 hissesi. Ana bina 152 m2 alanda kurulmuş 2 bodrum + zemin + 3 normal + çatı kattan baret 7 katlı, bir cephede bitişik nizam olan bina betonarme karkas yapı tekniği ile yapılmış, dış cephesi ısı izolasyonlu, sıvalı ve boyalıdır. Binaya yoldan bolu sokağa cepheli 1. Bodrum kattan demir doğramalı camekanlı kapıdan girilmekte olup katlar arası mermer basamaklı ve demir korkuluklu merdivenleri bulunmaktadır. Binanın her katında 2 daire çatı katında ise 1 daire bulunmaktadır. Binada elektrik su ve doğalgaz girişi tesisatı mevcut olup asansör bulunmamaktadır. 2. Bodrum katta bulunan daireler ise bahçe katı daireleridir. Çatı katında tek daire bulunduğu, bu daire numarasının 13 nolu daire olduğu ve dairenin sağ ve sol iki tarafı teraslara açılmakta olup daire 3 oda, 1 salon, 1 balkonlu mutfak, 1 duşa kabinli banyo, 1 wc ve 2 terastan ibarettir. Odaların zeminleri ahşap parke, giriş hol ve ıslak zeminler seramik kaplıdır. Dairenin duvarları boyalı, giriş kapısı çelik kapı, odalara açılan kapılar ise ahşap kapıdır. Pencereler pvc, camla ısıcamdır. Taşınmaz bulunduğu bölge itibariyle genellikle konut amaçlı kullanılan yapıların olduğu, belediye, kamu hizmetleri ve ulaşım açısından sorunlu olmayan bir bölgede bulunmaktadır.

Adresi : İstanbul İl, Ümraniye İlçe,İstiklal Mahalle,Kazım Karabekir Cad., Bolu Sok., No:28

Yüzölçümü : 213,67 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde kurulmuş Ömür Apartmanı isimli ana taşınmazın 20/140 hissesi

İmar Durumu : 4 parsel sayılı yer 13/02/1998-15/03/1999-18/11/2012 t.t.'li 1000 ölçekli ümraniye revizyon uygulama imar planında H:12,50 m (4 kat) irtifada, ön ve yan bahçe, 3,00 m, arka bahçe 5,00 m çekme mesafelerinde ikiz nizam konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 272.995,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 04/09/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 01/10/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 KAT MEZAT SALONU

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1928 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/06/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.