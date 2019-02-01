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ÇUBUK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Ankara/Çubuk'ta ahır ve deposu mahkemeden satılıktır

ÇUBUK SULH HUKUK MAHKEMESİ

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BİK İlan No : ILN01109653
Şehir : Ankara / Çubuk
Semt-Mahalle : KIZILÖZ MAH. / ÇUBUK
Yayınlandığı Gazeteler
İLKSAYFA 01.01.2020
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2019/17 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
113,973 TL
Birinci Satış Günü
:
04.02.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
03.03.2020 10:00
Satış Yeri
:
ÇUBUK ADALET SARAYI MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

T.C.
ÇUBUK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Çubuk İlçe, 123 Ada, 28 Parsel, KIZILÖZ Mahalle/Köy, KÖY İÇİ MEVKİ Mevkii, Taşınmaz 102,00 m2 kullanım alanlı, 2 katlı kerpiç yığma alt katı depo ve ahır, üst katı mesken, bina 60-70 yıllık; 74,00 m2 kullanım alanlı, tek katlı kagir yığma depo, 87,00 m2 kullanım alanlı, tek katlı kagir taş malzeme ile yığma ahır olarak kullanılıyor.
Yüzölçümü : 572,37 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 113.973,90 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Çubuk İcra Müdürlüğünden haciz şerhleri var.
1. Satış Günü : 04/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ÇUBUK ADALET SARAYI MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

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