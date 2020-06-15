Afyonkarahisar Merkez'de besi çiftliği icradan satılıktır

T.C. AFYONKARAHİSAR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2019/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar-Merkez-Deper Mahallesi Datlar mevkii 1971 parsel sayılı bağ vasıfılı olarak tapuya kayıtlı taşınmazın yapılan kıymet takdirinde; Belediye imar sınırının bittiği hatta yakın, ancak meskun mahal sınırları dışında kaldığı, Nuri Demirayak Parkına kuş uçumu 250 mt mesafede olduğu belirlenmiştir. Civarında daha çok bağ evi ve büyükbaş hayvan besiciliğine yönelik yapılar yer almaktadır. Ulaşım ancak özel araç ile mümkündür. Belediye imkanları kısıtlıdır. Elektrik hizmetinden faydalanmaktadır. Parselin giriş kapısı büyük tonajlı araçların giriş çıkış yapabileceği sürgülü demir kapıdır. Avludan içeriye girildiğinde besicilik amacı ile yapılmış yapılar göze çarpmaktadır. Kapalı besihane : Avluya girildikten sonra parselin en son ve sağındaki ilk yapıdır. Yığma sistemde inşa edilmiştir. Çatısı ahşap olup, üzeri kiremit kaplıdır. Dış duvarı sıvalı ve boyalıdır. 20 tokalıdır. 57 m2 yüz ölçümündedir. I B yapı sınıfındaki yapının yıpranma payı % 40 tır. Samanlık : Kapalı besihanenin yanında yer alan samanlık 20 m2 yüz ölçümündedir. Yığma sistemde inşa edilmiştir. Çatısı ahşap olup, üzeri kiremit kaplıdır. Dış duvarı sıvalı ve boyalıdır. I B yapı sınıfındaki yapının yıpranma payı % 40 tır. Depo : Samanlığın yanı başında bitişik nizamda ve yığma sistemde inşa edilmiştir. Girişi demir kapıdır. 26 m2 yüz ölçümündedir. Dış duvarı sıvalı ve boyalıdır. I B yapı sınıfındaki yapının yıpranma payı % 40 tır. Ev : Yığma sistemde 38 m2 yüz ölçümünde inşa edilmiştir.2 oda +mutfak+banyo-wc den ibarettir. Tabanlar ham betondur. Duvarları sıvalı ve boyalıdır. Tavan ise kontraplaktır. Giriş antresinin bir kısmı mutfak olarak da kullanıldığından tezgah ile üst dolabı bu bölümde yapılıdır. Kapı ve pencere doğramaları ahşaptır. II B sınıfındaki yapının yıpranma payı % 40, yapı seviyesi % 80 dir. Çelik sundurma :Kutu profiller ile inşa edilmiş yapının, üzeri sac ile örtülüdür. 14 m2 yüz ölçümündedir. Altındaki soğuk hava deposunu dış etkenlerden korumak için yapılmıştır. I A sınıfındaki yapının yıpranma payı % 40 tır. Soğuk hava deposu : 11 m2 yüz ölçümlü yapı aktif değildir. Yarı açık besihane : Harita mühendisi bilirkişisinin raporuna göre 177 m2 lik yapının yalnızca 42 m2 lik kısmı 1971 parselde kalmaktadır. Duvarları yığma tuğla ile inşa edilmiştir. Sıvasızdır. Çatısı kutu profiller ile inşa edilmiş, üzeri sac ile örtülmüştür. I B yapı sınıfındadır. Yıpranma payı % 30, yapı seviyesi ise % 60 tır. İhata duvarı : Parseli çevreleyen duvarın toplam uzunluğu 140 mt, ortalama yüksekliği ise 3 mt dir. Duvar sıvalı ve yüzeyi boyalıdır. Üzerine harpuşta dönülmüştür. I A yapı sınıfındadır. Yıpranma payı % 40 dır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir tarımın yapılmadığı sadece 20-25 yaşlarında 2 adet ceviz ağacının olduğu görülmüştür.

Adresi : Ataköy Küme Evleri Mevkii Afyonkarahisar

Yüzölçümü : 1.480 m2

İmar Durumu : İmar planı dışında mücavir alandadır.

Kıymeti : 161.401,40 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Kayıttaki gibi

1. Satış Günü : 22/06/2020 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 17/07/2020 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri: Mezat Salonu - İstiklal Mah. Nene Hatun Cad. Adalet Sarayı 1. Kat Merkez / Afyonkarahisar

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.

Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/04/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.