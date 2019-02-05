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İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Karaburun/Küçükbahçe Mahallesi'nde arsa kaymakamlıktan satılıktır

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BİK İlan No : ILN00924917
Şehir : İzmir / Bayraklı
: 19185
Yayınlandığı Gazeteler
TAKVİM 21.01.2019
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karaburun Kaymakamlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

KARABURUN KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK SEFLİĞİ
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


SIRA NO
TAŞINMAZ
NO :
MAHALLE
CİNSİ
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
HAZİNE
PAYI
İMAR DURUMU
FİİLİ DURUMU
TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
İHALE
GÜN VE SAATİ

1		 35170107562 Küçükbahçe Arsa 421 1 19.185,40 m2 Tam Konut Alanı
(TAKS: 0,15
KAKS: 0,30)		 BOŞ
4.797.000,00 TL
1.439.100,00 TL
05/02/2019 14:30



Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Karaburun Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  1. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
  2. İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Karaburun Milli Emlak Şefliğinde görülebilecektir.

3. İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını gösterir kimlik fotokopileri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgelerini ibraz etmeleri,
d) Geçici teminatı yatırmış olmaları ve makbuzunu getirmeleri, Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik " hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve s ü r e s i z olması gerekmektedir.
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve noter tasdikli vekaletname örneği, Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
4- 4706 Sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, satış ihale bedelinin ¼’ünü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2(İki) yılda 8 (Sekiz) eşit taksitle ödenebilecektir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR.

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