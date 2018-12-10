İcradan satılık arsa

T.C.İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ

2017/379 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar, Çengelköymahallesi, Yol mevkii,Ada (1038), Parsel (31) nolu 6.658,00 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz üzerindeki mahallen, Bahçelievler mahallesi, Karaburun Sokak, numara (25-27), Atmaca sokak numara (17-23),.Şahin sokak, numara (11-15), Miraç sokak numara (3-7) arasında bulunan binalı parseldeki, Gülsen ÜNAL adına kayıtlı 1/120.(55,48m2) hissedir. Parsel üzerinde çok sayıda bir-iki-üç katlı, imar şartlarına uymayan yapılar bulunmaktadır. Mevcut imar durumuna göre en etkin ve en verimli kullanım dikkate alınarak söz konusu yapılar, değerleme de dikkate alınmamış olup, arsa bedeli üzerinden değerleme yapılmıştır.

Belediye alt yapı hizmetlerinin bulunduğu ve ulaşım imkanı olan bölgedeki parseldir.



Adresi : Bahçelievler Mahallesi, Karaburun Sokak, Numara (25-27), Atmaca Sokak Numara (17-23),.Şahin Sokak, Numara (11-15), Miraç Sokak Numara (3-7) Arasında Bulunan Binalı Parseldir. Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.658,00 m2

Hisse pay / payda : 1/120

İmar Durumu :Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.05.2017 tarihli ve 2017-2230 sayılı yazılarında, Üsküdar, Bahçelievler (eski Çengelköy) mahallesi, Pafta (185) ,Ada (1038), Parsel (31) numaralı taşınmaz ile alakalı, İmar Durum bilgilerine göre; 26.09.2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planında; 1. Etapta, kısmen TAKS: 0,15, Yençok:15,50 m.(5 kat) irtifada, ayrık nizam, yüksek yoğunluklu konut alanında, kısmen (cüzi bir kısım) imar yolu alanında, kısmen önlemli alan sınırında kısmen de park alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 111.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Satış Günü : 25/02/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 25/03/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İşbu satış ilanı tapuda adı geçen ilgililere tebliğ imkansızlığı durumunda ilanen tebliğ yerine kaim sayılacaktır.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/379 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/11/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.