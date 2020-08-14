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ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etimesgut Belediyesi'ne ait 9 adet arsa ihaleyle satılacaktır

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01201666
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler
İLKSAYFA 04.08.2020
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İLKSAYFA 10.08.2020
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SABAH 05.08.2020
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait olan 9 adet arsanın satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri verilen taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışı yapılacaktır.
S.NO ADRESİ YÜZÖLÇÜMÜ KULLANIM AMACI İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Yapracık Mahallesi 2.351,00 m2 Konut Alanı E=0.90 1.293.050,00-TL 38.791,50-TL 250,00-TL 18.08.2020 14:00
48599 ada 2 sayılı parsel Yençok=16 Kat
2 Yapracık Mahallesi 2.191,95 m2 Konut Alanı E=0.90 1.220.000,00-TL 36.600,00-TL 250,00-TL 18.08.2020 14:03
48601 ada 2 sayılı parsel Yençok=16 Kat
3 Yapracık Mahallesi 6.011,00 m2 Konut Alanı E=0.33 3.306.050,00-TL 99.181,50-TL 250,00-TL 18.08.2020 14:06
48807 ada 1 sayılı parsel Yençok=Serbest
4 Yapracık Mahallesi 40.285,59 m2 Konut Alanı E=2.30 52.400.000,00-TL 1.572.000,00-TL 250,00-TL 18.08.2020 14:09
49880 ada 1 sayılı parsel Yençok=16 Kat
5 Yapracık Mahallesi 7.695,46 m2 Konut Alanı E=2.30 7.695.460,00-TL 230.863,80-TL 250,00-TL 18.08.2020 14:12
49015 ada 4 sayılı parsel Yençok=16 Kat
6 Yapracık Mahallesi 8.578,00 m2 2.Derece Ticaret Alanı E=1.20 6.004.600,00-TL 180.138,00-TL 250,00-TL 18.08.2020 14:15
49016 ada 1 sayılı parsel Yençok=16 Kat
7 Yapracık Mahallesi 25.721,00 m2 2.Derece Ticaret Alanı E=1.20 19.290.750,00-TL 578.722,50-TL 250,00-TL 18.08.2020 14:18
49813 ada 3 sayılı parsel Yençok=16 Kat
8 Orhun Mahallesi 11.012,00 m2 1.Derece Ticaret Alanı E=1.00 13.214.400,00-TL 396.432,00-TL 250,00-TL 18.08.2020 14:21
49989 ada 3 sayılı parsel Yençok=16 Kat
9 Orhun Mahallesi 8.044,00 m2 2.Derece Ticaret Alanı E=1.50 8.044.000,00-TL 241.320,00-TL 250,00-TL 18.08.2020 14:24
49994 ada 3 sayılı parsel Yençok=16 Kat
1) İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. maddeleri kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2) İhale 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde 7. kat Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3) İhaleye çıkarılan her bir taşınmaza ait şartname ve imar durumunu içeren dosya Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir veya 250,00-TL bedelle satın alınabilir.
4) İsteklilerde aranan şartlar ve istenilen belgeler:
4.1. Gerçek Kişiler için;
4.1.1. T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi ve Yerleşim Yeri Belgesi,
4.1.2. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği.
4.2. Tüzel Kişiler için;
4.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi,
4.2.2. Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
4.2.3. İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortak Girişim Beyannamesi ile 4.2.1. ve 4.2.2’de belirtilen belgeler,
4.2.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
4.3. Yabancı istekliler için;
4.3.1. Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermek.
4.3.2. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
5) İstekliler, şartnamenin satın alındığına dair tahsilat makbuzunu ibraz edeceklerdir.
6) İstekliler, ihale yasaklısı olmadığına ve ihale konusu taşınmazı yerinde gördüğüne dair yazılı beyanda bulunacaklardır.
7) Geçici teminat bedeli; Belediye veznesine veya hesabına nakit olarak yatırılabileceği gibi bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler geçici teminat olarak kabul edilir.
8) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında hazırladıkları tekliflerini ve belgelerini; ilanda belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına (komisyonun kalem işlerini yürüten Etimesgut Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne) verebileceklerdir.
9) Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
10) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

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